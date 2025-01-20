اتحاد كرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.thefa.com
العنوان
Wembley Stadium,
P.O. Box 1966,
SW1P 9EQ LONDON
England
طرق التواصل
الهاتف: +44-844/980 8200
البريد الإلكتروني:communique@thefa.com
فاكس: +44-844/980 8201
التنظيم
الرئيسة
ديبي هيويت
نائب الرئيس
دايفد جيل
الأمين العام
مارك بولنغام
أمين الصندوق
مارك بوروس
مدير الوسائط والاتصالات
Joanna MANNING-COOPER
المدير الفني
Kay COSSINGTON
جون ماكديرموت
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Thomas TUCHEL
مدرب وطني لفريق السيدات
سارينا ويجمان
Chairperson of the Referees Committee
David R. CRICK
Head/Director of the Referees Department
بيتر السورث
منسق الحكّام
Muchwezi WILKINS
منسق المباريات داخل الصالات
مايكل سكوبالا
أحدث المواضيع من اتحاد كرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الأمين العام
مسؤولو FIFA يشيدون بدينيس بيركامب خلال حفل توزيع جوائز اتحاد كُتَّاب كرة القدم
٢٠ يناير ٢٠٢٥
المنظمة
المتوج بجائزة The Best لأفضل مدرب لعام 2024، كارلو أنشيلوتي، يقول إن مشاعر كرة القدم هي ما دفعته للمضي قدمًا
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
مشاركة خمسة نجوم في سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 2026™
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤