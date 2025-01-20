FIFA.com

اتحاد كرة القدم

اتحاد كرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.thefa.com

العنوان

Wembley Stadium,

P.O. Box 1966,

SW1P 9EQ LONDON

England

طرق التواصل

الهاتف: +44-844/980 8200

البريد الإلكتروني:communique@thefa.com

فاكس: +44-844/980 8201

التنظيم

الرئيسة

ديبي هيويت

نائب الرئيس

دايفد جيل

الأمين العام

مارك بولنغام

أمين الصندوق

مارك بوروس

مدير الوسائط والاتصالات

Joanna MANNING-COOPER

المدير الفني

Kay COSSINGTON

جون ماكديرموت

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Thomas TUCHEL

مدرب وطني لفريق السيدات

سارينا ويجمان

Chairperson of the Referees Committee

David R. CRICK

Head/Director of the Referees Department

بيتر السورث

منسق الحكّام

Muchwezi WILKINS

منسق المباريات داخل الصالات

مايكل سكوبالا

تصنيف إنجلترا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد كرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 19: FIFA Secretary General Mattias Grafström and Arsenal and Dutch Legend Dennis Bergkamp pose for a photo during the Football Writers' Association Tribute Dinner at The Landmark Hotel on January 19, 2025 in London, England. (Photo by FIFA)
الأمين العام
مسؤولو FIFA يشيدون بدينيس بيركامب خلال حفل توزيع جوائز اتحاد كُتَّاب كرة القدم
٢٠ يناير ٢٠٢٥
DOHA, QATAR - DECEMBER 17: The Best FIFA Men's Coach Award winner Carlo Ancelotti, Head Coach of Real Madrid during the The Best FIFA Football Awards 2024 at Aspire Academy on December 17, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Serhat Akin/FIFA)
المنظمة
المتوج بجائزة The Best لأفضل مدرب لعام 2024، كارلو أنشيلوتي، يقول إن مشاعر كرة القدم هي ما دفعته للمضي قدمًا
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: England national team head coach Thomas Tuchel is interviewed during the FIFA World Cup 2026: European Qualifier Draw at the Home of FIFA on December 13, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - JULY 15: The World Cup Trophy is seen during the 2018 FIFA World Cup Russia Final between France and Croatia at Luzhniki Stadium on July 15, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مشاركة خمسة نجوم في سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 2026™
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
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