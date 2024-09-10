FIFA.com

الاتحاد النرويجي لكرة القدم

الاتحاد النرويجي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fotball.no

العنوان

Ullevaal Stadion,

0840 OSLO

Norway

طرق التواصل

الهاتف: +47/2102 9300

البريد الإلكتروني:nff@fotball.no

فاكس: +47/2102 9301

التنظيم

الرئيس

ليز كلافينيس

نائب الرئيس

آرنه لارسن أوكلاند

آن سكاير-ريكدل

الأمين العام

Karl-Petter LOKEN

أمين الصندوق

كاي إريك أرستاد

مدير الوسائط والاتصالات

جرو أندرسن تفدت

المدير الفني

Siri NORDBY

مدرب وطني لفريق الرجال

ستال سولباكين

مدرب وطني لفريق السيدات

جيما جرينجر

رئيس لجنة الحكام

Espen BERNTSEN

رئيس/مدير قسم الحكام

تيري هوج

منسّق الحكام

Geir Age HOLEN

منسق المباريات داخل الصالات

كيم هاوجين

تصنيف النرويج
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد النرويجي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد النرويجي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA and Norwegian Football Association unite to combat racism
مكافحة التمييز
FIFA والاتحاد النرويجي لكرة القدم يتّحدان لمواجهة العنصرية
١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
FIFA Football for Schools in Tanzania
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أبريل/نيسان 2024)
١ مايو ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - NOVEMBER 01: Mary Fowler of the Matildas poses for selfies with fans after the AFC Women's Asian Olympic Qualifier match between Australia and Chinese Taipei at HBF Park on November 1, 2023 in Perth, Australia. (Photo by Will Russell/Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
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