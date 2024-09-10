الاتحاد النرويجي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fotball.no
العنوان
Ullevaal Stadion,
0840 OSLO
Norway
طرق التواصل
الهاتف: +47/2102 9300
البريد الإلكتروني:nff@fotball.no
فاكس: +47/2102 9301
التنظيم
الرئيس
ليز كلافينيس
نائب الرئيس
آرنه لارسن أوكلاند
آن سكاير-ريكدل
الأمين العام
Karl-Petter LOKEN
أمين الصندوق
كاي إريك أرستاد
مدير الوسائط والاتصالات
جرو أندرسن تفدت
المدير الفني
Siri NORDBY
مدرب وطني لفريق الرجال
ستال سولباكين
مدرب وطني لفريق السيدات
جيما جرينجر
رئيس لجنة الحكام
Espen BERNTSEN
رئيس/مدير قسم الحكام
تيري هوج
منسّق الحكام
Geir Age HOLEN
منسق المباريات داخل الصالات
كيم هاوجين
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣