الاتحاد الروسي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.rfs.ru
العنوان
House of Football,
7 Narodnaya street,
115172 MOSCOW
Russia
طرق التواصل
الهاتف: +7-495/926 1300
البريد الإلكتروني:info@rfs.ru
فاكس: +7-495/926 1305
التنظيم
الرئيس
أليكساندر ديوكوف
نائب الرئيس الأول
نيكيتا سيمونيان
نائب الرئيس
Aleksandr ALAEV
Denis SOLOVEV
Evgeny GINER
Igor KAMENSKOY
الأمين العام
مكسيم ميتروفانوف
أمين الصندوق
أرسيني زامياتين
مدير الوسائط والاتصالات
Petr LIMONOV
المدير الفني
Andrey LEKSAKOV
مدرب وطني لفريق الرجال
فاليري كاربن
مدرب وطني لفريق السيدات
توري كراسنوزهان
Chairperson of the Referees Committee
Pavel KAMANTSEV
Head/Director of the Referees Department
ميلوراد مازيك
منسق الحكّام
Daria GADZHIEVA
منسقة كرة الصالات
Irina POSIRENINA
أحدث المواضيع من الاتحاد الروسي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
جولوفين: أرشح فرنسا للفوز بكأس العالم ومبابي أفضل لاعب حالياً
١٣ نوفمبر ٢٠٢١