FIFA.com

الاتحاد الروسي لكرة القدم

الاتحاد الروسي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.rfs.ru

العنوان

House of Football,

7 Narodnaya street,

115172 MOSCOW

Russia

طرق التواصل

الهاتف: +7-495/926 1300

البريد الإلكتروني:info@rfs.ru

فاكس: +7-495/926 1305

التنظيم

الرئيس

أليكساندر ديوكوف

نائب الرئيس الأول

نيكيتا سيمونيان

نائب الرئيس

Aleksandr ALAEV

Denis SOLOVEV

Evgeny GINER

Igor KAMENSKOY

الأمين العام

مكسيم ميتروفانوف

أمين الصندوق

أرسيني زامياتين

مدير الوسائط والاتصالات

Petr LIMONOV

المدير الفني

Andrey LEKSAKOV

مدرب وطني لفريق الرجال

فاليري كاربن

مدرب وطني لفريق السيدات

توري كراسنوزهان

Chairperson of the Referees Committee

Pavel KAMANTSEV

Head/Director of the Referees Department

ميلوراد مازيك

منسق الحكّام

Daria GADZHIEVA

منسقة كرة الصالات

Irina POSIRENINA

تصنيف روسيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الروسي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الروسي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup editions in 2030 and 2034 at its meeting held by videoconference HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٤ أكتوبر ٢٠٢٣
IMAGO / Newspix 05.03.2022 GDANSK ( POLAND ) PILKA NOZNA ( FOOTBALL ) PKO BANK POLSKI EKSTRAKLASA SEZON 2021/2022 ( POLISH TOP LEAGUE ) MECZ LECHIA GDANSK - WISLA KRAKOW ( GAME ) NZ PILKA ADIDAS NAROZNIK RZUT ROZNY ILUSTRACJA MURAWA LINIE FOTO MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORT/NEWSPIX.PL
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قرارات مهمة بشأن تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
٩ مارس ٢٠٢٢
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 08: Aleksandr Golovin of Russia poses during the official UEFA Euro 2020 media access day at The Novogorsk Training Center on June 08, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Joosep Martinson - UEFA/UEFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
جولوفين: أرشح فرنسا للفوز بكأس العالم ومبابي أفضل لاعب حالياً
١٣ نوفمبر ٢٠٢١
NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA - AUGUST 26: A general view of the construction site of the Nizhny Novgorod stadium on August 26, 2017 in Nizhny Novgorod, Russia. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
مؤسسة FIFA
بيان FIFA بخصوص تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بخصوص روسيا
٢٢ أبريل ٢٠٢١
ANDORRA LA VELLA, ANDORRA - OCTOBER 07: Cristiano Ronaldo of Portugal scores the opening goal past the goalkeeper Josep Gomes of Andorraduring the FIFA 2018 World Cup Qualifier between Andorra and Portugal at the Estadi Nacional on October 7, 2017 in Andorra la Vella, Andorra. (Photo by David Ramos/Getty Images)
البطولات
تصفيات كأس العالم بلغة الأرقام
٢٢ مارس ٢٠٢١
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