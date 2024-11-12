FIFA.com

اتحاد أذربيجان لكرة القدم

اتحاد أذربيجان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.affa.az

العنوان

163,

8 November Avenue,

1025 BAKU

Azerbaijan

طرق التواصل

الهاتف: +994-12/404 27 77

البريد الإلكتروني:info@affa.az

فاكس: +994-12/404 27 72

التنظيم

الرئيس

Rovshan NAJAF

نائب الرئيس

Balakishi GASIMOV

Konul MEHDIYEVA

الشاد نصيروف

سرخان حاجييف

الأمين العام

سرخان حاجييف

أمين الصندوق

Emil NAJAFOV

المسؤول الإعلامي

Elnur MAMMADLI

المدير الفني

جهانجير حسن زاده

مدرب المنتخب الوطني للرجال

فيرناندو سانتوس

مدرب وطني لفريق السيدات

سياسات أسجاروف

رئيس لجنة الحكام

Frank DE BLEECKERE

رئيس/مدير قسم الحكام

Omar PASHAYEV

منسّق الحكام

Omar PASHAYEV

منسق كرة الصالات

Asim KHUDIYEV

تصنيف أذربيجان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أذربيجان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أذربيجان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BAKU, AZERBAIJAN - NOVEMBER 12: FIFA President Gianni Infantino and Secretary General of the Pacific Islands Forum Baron Waqa during the renewal of the Memorandum of Understanding between Pacific Islands Forum and FIFA at COP29 on November 12, 2024 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Zamin Samadov - FIFA)
الاستدامة
FIFA ومنتدى جزر المحيط الهادئ يمددان شراكتهما لمواجهة التغيّر المناخي
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA Digital Skills workshop
الاتحادات الأعضاء
برنامج FIFA للمهارات الرقمية يحتفل بالذكرى الثانية مع تكريم أفضل الاتحادات الأعضاء
٨ نوفمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 12: FIFA Director Member Associations Europe Elkhan Mammadov poses for a portrait during the MA Division & Regional Offices- Annual Gathering in Zurich on September 12, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
المنظمة
تعيينات جديدة لمناصب قيادية في قسم الاتحادات الوطنية
١ نوفمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 29: FIFA President Gianni Infantino and Association of Football Federations of Azerbaijan (AFFA) President Rovshan Najaf pose for a photo with an at FIFA's Paris office on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
المنظمة
جياني إنفانتينو يمدح تطوّر كرة القدم الأذربيجانية في اجتماع مع رئيس اتحاد كرة القدم
٢٩ يوليو ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
Cookie Settings