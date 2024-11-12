اتحاد أذربيجان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.affa.az
العنوان
163,
8 November Avenue,
1025 BAKU
Azerbaijan
طرق التواصل
الهاتف: +994-12/404 27 77
البريد الإلكتروني:info@affa.az
فاكس: +994-12/404 27 72
التنظيم
الرئيس
Rovshan NAJAF
نائب الرئيس
Balakishi GASIMOV
Konul MEHDIYEVA
الشاد نصيروف
سرخان حاجييف
الأمين العام
سرخان حاجييف
أمين الصندوق
Emil NAJAFOV
المسؤول الإعلامي
Elnur MAMMADLI
المدير الفني
جهانجير حسن زاده
مدرب المنتخب الوطني للرجال
فيرناندو سانتوس
مدرب وطني لفريق السيدات
سياسات أسجاروف
رئيس لجنة الحكام
Frank DE BLEECKERE
رئيس/مدير قسم الحكام
Omar PASHAYEV
منسّق الحكام
Omar PASHAYEV
منسق كرة الصالات
Asim KHUDIYEV
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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جياني إنفانتينو يمدح تطوّر كرة القدم الأذربيجانية في اجتماع مع رئيس اتحاد كرة القدم
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