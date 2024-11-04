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اتحاد أندورا لكرة القدم

اتحاد أندورا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.faf.ad

العنوان

C/ Batlle Tomàs nº 4 Baixos,

Apartado Postal 65 AD,

AD 700 ESCALDES-ENGORDANY

Andorra

طرق التواصل

الهاتف: +376/805 830

البريد الإلكتروني:info@faf.ad

فاكس: +376/862 006

التنظيم

الرئيس

فيليكس الفاريز

نائب الرئيس

ألفونسو جوليرمو

ريكاردو تولوسا

الأمين العام

ديفيد رودريغو

أمين الصندوق

جوسيب كومباروس

مدير الوسائط والاتصالات

كسافير بونيت

المدير الفني

إلوي كاسالس

مدرب وطني لفريق الرجال

كولدو

مدرب وطني لفريق السيدات

Albert PANADERO

رئيس لجنة الحكام

Bruno Filipe PARENTE FERNANDES

رئيس/مدير قسم الحكام

Bruno Filipe PARENTE FERNANDES

منسق الحكّام

سارا جوميز هيرنانديز

تصنيف أندورا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أندورا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أندورا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC - OCTOBER 20: Captains Miharu Shinjo of Japan and Gi Mazzotti of Brazil pose with referees Abigail Byrne, Vimarest Diaz, Ainhoa Fernandez and Ceri Williams prior to the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 Group D match between Japan and Brazil at Felix Sanchez Stadium on October 20, 2024 in Santo Domingo, Dominican Republic. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
أينوا فرنانديز وفيماريست دياز: من لاعبتين إلى حكمتين في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٤ نوفمبر ٢٠٢٤
ANNABA, ALGERIA - MARCH 21: Jordi Rubio Gomez and Adrian da Costa of Andorra congratulate team mates after the warm up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Andorra and South Africa at Stade 19 Mai 1956 on March 21, 2024 in Annaba, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
برنامج FIFA Forward وسلسة FIFA™يدفعان أندورا إلى آفاق جديدة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤
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