اتحاد أندورا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.faf.ad
العنوان
C/ Batlle Tomàs nº 4 Baixos,
Apartado Postal 65 AD,
AD 700 ESCALDES-ENGORDANY
Andorra
طرق التواصل
الهاتف: +376/805 830
البريد الإلكتروني:info@faf.ad
فاكس: +376/862 006
التنظيم
الرئيس
فيليكس الفاريز
نائب الرئيس
ألفونسو جوليرمو
ريكاردو تولوسا
الأمين العام
ديفيد رودريغو
أمين الصندوق
جوسيب كومباروس
مدير الوسائط والاتصالات
كسافير بونيت
المدير الفني
إلوي كاسالس
مدرب وطني لفريق الرجال
كولدو
مدرب وطني لفريق السيدات
Albert PANADERO
رئيس لجنة الحكام
Bruno Filipe PARENTE FERNANDES
رئيس/مدير قسم الحكام
Bruno Filipe PARENTE FERNANDES
منسق الحكّام
سارا جوميز هيرنانديز
أحدث المواضيع من اتحاد أندورا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التحكيم
أينوا فرنانديز وفيماريست دياز: من لاعبتين إلى حكمتين في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٤ نوفمبر ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤