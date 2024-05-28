اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.nfsbih.ba
العنوان
Bulevar Meše Selimovića 95,
71000 SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina
طرق التواصل
الهاتف: +387-33/276 676
البريد الإلكتروني:info_nsbih@nsbih.ba
فاكس: +387-33/444 332
التنظيم
الرئيس
فيكو زيلجكوفيك
نائب الرئيس
إيفان بيوس
عرفان دوريك
الأمين العام
عدنان دزيميزيك
أمين الصندوق
نيسو بوروفكانين
مدير الوسائط والاتصالات
سلافيكا بيسيكوزا
المدير الفني
Darko LJUBOJEVIC
مدرب وطني لفريق الرجال
Sergej BARBAREZ
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Selver HODZIC
Chairperson of the Referees Committee
Elmir PILAV
Head/Director of the Referees Department
طارق كيكو
منسق الحكّام
طارق كيكو
منسق المباريات داخل الصالات
مورات جاها
أحدث المواضيع من اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤