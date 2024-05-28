FIFA.com

اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم

اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.nfsbih.ba

العنوان

Bulevar Meše Selimovića 95,

71000 SARAJEVO

Bosnia and Herzegovina

طرق التواصل

الهاتف: +387-33/276 676

البريد الإلكتروني:info_nsbih@nsbih.ba

فاكس: +387-33/444 332

التنظيم

الرئيس

فيكو زيلجكوفيك

نائب الرئيس

إيفان بيوس

عرفان دوريك

الأمين العام

عدنان دزيميزيك

أمين الصندوق

نيسو بوروفكانين

مدير الوسائط والاتصالات

سلافيكا بيسيكوزا

المدير الفني

Darko LJUBOJEVIC

مدرب وطني لفريق الرجال

Sergej BARBAREZ

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Selver HODZIC

Chairperson of the Referees Committee

Elmir PILAV

Head/Director of the Referees Department

طارق كيكو

منسق الحكّام

طارق كيكو

منسق المباريات داخل الصالات

مورات جاها

تصنيف البوسنة والهرسك
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
Cookie Settings