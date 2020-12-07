اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fscg.me
العنوان
Bulevar Veljka Vlahovica bb,
81000 PODGORICA
Montenegro
طرق التواصل
الهاتف: +382-20/445 600
البريد الإلكتروني:info@fscg.me
فاكس: +382-20/445 660
التنظيم
الرئيس
ديان سافيتشيفيتش
نائب الرئيس
Dejan OGNJANOVIC
ميتار ماتيجاسيفيك
ميلينكو ماراس
الأمين العام
مومير دجوردجيفاك
أمين الصندوق
ميركو جانسيك
مدير الوسائط والاتصالات
برانكو لاتينوفيك
المدير الفني
Filip STANOJEVIC
مدرب وطني لفريق الرجال
Robert PROSINECKI
مدرب وطني لفريق السيدات
ميركو ماريتش
Chairperson of the Referees Committee
Radojica KRUSCIC
Head/Director of the Referees Department
أميل جيرينا
منسق الحكّام
أميل جيرينا
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