FIFA.com

اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم

اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fscg.me

العنوان

Bulevar Veljka Vlahovica bb,

81000 PODGORICA

Montenegro

طرق التواصل

الهاتف: +382-20/445 600

البريد الإلكتروني:info@fscg.me

فاكس: +382-20/445 660

التنظيم

الرئيس

ديان سافيتشيفيتش

نائب الرئيس

Dejan OGNJANOVIC

ميتار ماتيجاسيفيك

ميلينكو ماراس

الأمين العام

مومير دجوردجيفاك

أمين الصندوق

ميركو جانسيك

مدير الوسائط والاتصالات

برانكو لاتينوفيك

المدير الفني

Filip STANOJEVIC

مدرب وطني لفريق الرجال

Robert PROSINECKI

مدرب وطني لفريق السيدات

ميركو ماريتش

Chairperson of the Referees Committee

Radojica KRUSCIC

Head/Director of the Referees Department

أميل جيرينا

منسق الحكّام

أميل جيرينا

تصنيف الجبل الأسود
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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