FIFA.com

الاتحاد البولندي لكرة القدم

الاتحاد البولندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pzpn.pl

العنوان

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,

02-366 WARSAW

Poland

طرق التواصل

الهاتف: +48-22/551 2300

البريد الإلكتروني:pzpn@pzpn.pl

فاكس: +48-22/551 2240

التنظيم

الرئيس

سيزاري كوليسزا

نائب الرئيس

أدم كازميركزاك

ماسيج ماتينكو

ميسزيسلاو جولبا

هنريك كولا

وجسيش سيجان

الأمين العام

لوكاس واشوسكي

أمين الصندوق

إيوا بازان

مدير الوسائط والاتصالات

جاكوب كوياتكوسكي

المدير الفني

مارسين دورنا

مدرب وطني لفريق الرجال

Michal PROBIERZ

مدرب وطني لفريق السيدات

بينا باتالون

Chairperson of the Referees Committee

توماس ميكولوسكي

منسق الحكّام

Damian PICZ

منسق المباريات داخل الصالات

بارتوسز لاسكي

تصنيف بولندا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد البولندي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد البولندي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: England national team head coach Thomas Tuchel is interviewed during the FIFA World Cup 2026: European Qualifier Draw at the Home of FIFA on December 13, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 27: Lynn Williams #6, Emma Sears #26, and Mallory Swanson #9 of United States celebrate after a goal during the second half of the match between USA and Iceland at GEODIS Park on October 27, 2024 in Nashville, Tennessee. (Photo by Johnnie Izquierdo/Getty Images)
تصنيف السيدات
تغيير على المنصة وثبات في القمة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
Football Kenya Federation (FKF) launched Women Football Campaign
كرة القدم للسيدات
استثمار FIFA يجلب وجوهًا جديدة إلى الساحة العالمية
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
FIFAe World Cup™ featuring eFootball™
المنظمة
KONAMI وFIFA يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الرياضة الإلكترونية
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 28: FIFA U17 Women's World Cup Trophy is pictured during the FIFA U-17 Women's World Cup Uruguay 2018 on November 28, 2018 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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