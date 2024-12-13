الاتحاد البولندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pzpn.pl
العنوان
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,
02-366 WARSAW
Poland
طرق التواصل
الهاتف: +48-22/551 2300
البريد الإلكتروني:pzpn@pzpn.pl
فاكس: +48-22/551 2240
التنظيم
الرئيس
سيزاري كوليسزا
نائب الرئيس
أدم كازميركزاك
ماسيج ماتينكو
ميسزيسلاو جولبا
هنريك كولا
وجسيش سيجان
الأمين العام
لوكاس واشوسكي
أمين الصندوق
إيوا بازان
مدير الوسائط والاتصالات
جاكوب كوياتكوسكي
المدير الفني
مارسين دورنا
مدرب وطني لفريق الرجال
Michal PROBIERZ
مدرب وطني لفريق السيدات
بينا باتالون
Chairperson of the Referees Committee
توماس ميكولوسكي
منسق الحكّام
Damian PICZ
منسق المباريات داخل الصالات
بارتوسز لاسكي
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المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤