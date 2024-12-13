اتحاد جبل طارق لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.gibraltarfa.com
العنوان
7.01b World Trade Center,
GX11 1AA Gibraltar
Gibraltar
طرق التواصل
الهاتف: +350/200 42941
البريد الإلكتروني:info@gibraltarfa.com
فاكس: +350/200 42211
التنظيم
الرئيس
مايكل لاماس
نائب الرئيس
بول ليون
الأمين العام
إيفان روبا
أمين الصندوق
ناثان باياس
مدير الوسائط والاتصالات
ستيفن جونزاليس
مدرب وطني لفريق الرجال
خوليو ريباس
مدرب وطني لفريق السيدات
Scott WISEMAN
Chairperson of the Referees Committee
Paul GRECH
رئيس/مدير قسم الحكام
Patrick CANEPA
منسّق الحكام
أدريان باكاريسا
منسق المباريات داخل الصالات
منتديات كاري
أحدث المواضيع من اتحاد جبل طارق لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.