FIFA.com

اتحاد جبل طارق لكرة القدم

اتحاد جبل طارق لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.gibraltarfa.com

العنوان

7.01b World Trade Center,

GX11 1AA Gibraltar

Gibraltar

طرق التواصل

الهاتف: +350/200 42941

البريد الإلكتروني:info@gibraltarfa.com

فاكس: +350/200 42211

التنظيم

الرئيس

مايكل لاماس

نائب الرئيس

بول ليون

الأمين العام

إيفان روبا

أمين الصندوق

ناثان باياس

مدير الوسائط والاتصالات

ستيفن جونزاليس

مدرب وطني لفريق الرجال

خوليو ريباس

مدرب وطني لفريق السيدات

Scott WISEMAN

Chairperson of the Referees Committee

Paul GRECH

رئيس/مدير قسم الحكام

Patrick CANEPA

منسّق الحكام

أدريان باكاريسا

منسق المباريات داخل الصالات

منتديات كاري

تصنيف جبل طارق
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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