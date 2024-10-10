الاتحاد التركي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.tff.org
العنوان
Hasan Dogan Milli Takimlar,
Kamp ve Egitim Tesisleri,
RIVA BEYKOZ ISTANBUL
Turkey
طرق التواصل
الهاتف: +90-216/554 51 00
البريد الإلكتروني:intdept@tff.org
فاكس: +90-216/319 19 45
التنظيم
الرئيس
Ibrahim HACIOSMANOGLU
نائب الرئيس
Ceyhun KAZANCI
الأمين العام
Ayaz ABDULLAH
المسؤول الإعلامي
Cemal CEVIZOGLU
المدير الفني
Emrah BAYRAKTAR
مدرب وطني لفريق الرجال
Vincenzo MONTELLA
مدرب وطني لفريق السيدات
نيكلا كراجاسي
رئيس لجنة الحكام
Ferhat GUNDOGDU
Head/Director of the Referees Department
Tayfur OZKAN
منسق الحكّام
Tayfur OZKAN
منسق المباريات داخل الصالات
Can GUNAL
أحدث المواضيع من الاتحاد التركي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
جياني إنفانتينو يهنّئ الرئيس الجديد للاتحاد التركي لكرة القدم على فوزه بالانتخابات
٣٠ يوليو ٢٠٢٤