FIFA.com

الاتحاد التركي لكرة القدم

الاتحاد التركي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.tff.org

العنوان

Hasan Dogan Milli Takimlar,

Kamp ve Egitim Tesisleri,

RIVA BEYKOZ ISTANBUL

Turkey

طرق التواصل

الهاتف: +90-216/554 51 00

البريد الإلكتروني:intdept@tff.org

فاكس: +90-216/319 19 45

التنظيم

الرئيس

Ibrahim HACIOSMANOGLU

نائب الرئيس

Ceyhun KAZANCI

الأمين العام

Ayaz ABDULLAH

المسؤول الإعلامي

Cemal CEVIZOGLU

المدير الفني

Emrah BAYRAKTAR

مدرب وطني لفريق الرجال

Vincenzo MONTELLA

مدرب وطني لفريق السيدات

نيكلا كراجاسي

رئيس لجنة الحكام

Ferhat GUNDOGDU

Head/Director of the Referees Department

Tayfur OZKAN

منسق الحكّام

Tayfur OZKAN

منسق المباريات داخل الصالات

Can GUNAL

تصنيف تركيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد التركي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد التركي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFAe World Cup™ featuring eFootball™
المنظمة
KONAMI وFIFA يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الرياضة الإلكترونية
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 30: FIFA President Gianni Infantino and Turkish Football Federation President Ibrahim Ethem Haciosmanoglu pose for a photo with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and meeting with Turkish Football Federation at FIFA's Paris office on July 30, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يهنّئ الرئيس الجديد للاتحاد التركي لكرة القدم على فوزه بالانتخابات
٣٠ يوليو ٢٠٢٤
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 09: Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the team's second goal with teammates Angel Di Maria and Rodrigo De Paul during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal match between Canada and Argentina at MetLife Stadium on July 09, 2024 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين ترسّخ مكانتها في الصدارة
١٨ يوليو ٢٠٢٤
Professional. Football Report 2023 cover
تقارير كرة القدم الاحترافية
FIFA ينشر تقرير كرة القدم الاحترافية لعام 2023
١ مارس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 8: FIFA President Gianni Infantino with The Turkish Football Association President Mehmet Büyükeksi during FIFA Meeting with The Turkish Football Association at FIFA Paris Office on February 8, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يُرحب بـ "تعزيز التركيز" على كرة القدم على المستوى الشعبي في تركيا
٩ فبراير ٢٠٢٤
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