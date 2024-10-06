الاتحاد الأوكراني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.uaf.ua
العنوان
Provulok Laboratornyi,
7-A,
01133 KYIV
Ukraine
طرق التواصل
الهاتف: +380-44/521 0521
البريد الإلكتروني:info@uaf.ua
فاكس: +380-44/521 0550
التنظيم
الرئيس
Andriy SHEVCHENKO
نائب الرئيس الأول
Pavlo BOICHUK
نائب الرئيس
Oleksandr SHEVCHENKO
Serhiy REBROV
الأمين العام
Igor GRYSHCHENKO
أمين الصندوق
Natalia OSKOLOK
مدير الوسائط والاتصالات
Mykola SEREDYCH
المدير الفني
فياشيسلاف داراجان
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Serhiy REBROV
Chairperson of the Referees Committee
Kateryna MONZUL
Head/Director of the Referees Department
Kateryna MONZUL
منسق كرة الصالات
سيرخي فلاديكو
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