FIFA.com

الاتحاد الأوكراني لكرة القدم

الاتحاد الأوكراني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.uaf.ua

العنوان

Provulok Laboratornyi,

7-A,

01133 KYIV

Ukraine

طرق التواصل

الهاتف: +380-44/521 0521

البريد الإلكتروني:info@uaf.ua

فاكس: +380-44/521 0550

التنظيم

الرئيس

Andriy SHEVCHENKO

نائب الرئيس الأول

Pavlo BOICHUK

نائب الرئيس

Oleksandr SHEVCHENKO

Serhiy REBROV

الأمين العام

Igor GRYSHCHENKO

أمين الصندوق

Natalia OSKOLOK

مدير الوسائط والاتصالات

Mykola SEREDYCH

المدير الفني

فياشيسلاف داراجان

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Serhiy REBROV

Chairperson of the Referees Committee

Kateryna MONZUL

Head/Director of the Referees Department

Kateryna MONZUL

منسق كرة الصالات

سيرخي فلاديكو

تصنيف أوكرانيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 06: Players of Brazil celebrate victory as they lift the trophy following the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 Final between Brazil and Argentina at Humo Arena on October 06, 2024 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
البرازيل بطلة لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ أكتوبر ٢٠٢٤
The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
This photograph shows the Olympic Rings displayed at the construction site of the Eiffel Tower Stadium for the upcoming Paris 2024 Olympics and Paralympic Games which will host the Beach Volleyball and men's Blind Football competitions, at the Champ-De-Mars in Paris on July 10, 2024. The Champ de Mars and the Trocadero, located on either side of the Eiffel Tower, will host several events of the Paris Olympic and Paralympic Games, on July 10, 2024. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)
البطولات
الكشف عن القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في باريس 2024
١١ يوليو ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 7: FIFA President Gianni Infantino with the Ukrainian Association of Football President Andriy Shevchenko during a FIFA Meeting with The Ukrainian Association of Football at FIFA Paris Office on February 7, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يتعهد بمواصلة دعم كرة القدم الأوكرانية
٨ فبراير ٢٠٢٤
CARDIFF, WALES - JUNE 05: Gareth Bale of Wales (C) and his teammates celebrate after the FIFA World Cup Qualifier Play-Off Final match between Wales and Ukraine at Cardiff City Stadium on June 5, 2022 in Cardiff, Wales. (Photo by Mark Leech/Offside/Offside via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
ويلز تنهي الانتظار التاريخي وتتجاوز أوكرانيا في طريقها إلى قطر ٢٠٢٢™
٦ يونيو ٢٠٢٢
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