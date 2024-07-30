اتحاد التشيك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fotbal.cz
العنوان
Atletická 2474/8,
P.O. Box 11,
169 00 PRAHA 6
Czechia
طرق التواصل
الهاتف: +420/233 029 111
البريد الإلكتروني:facr@fotbal.cz
فاكس: +420/ 233 353 107
التنظيم
الرئيس
بيتر فوسيك
نائب الرئيس
جان ريتشير
جيري سيدلياك
الأمين العام
Martin PROCHAZKA
أمين الصندوق
ميشال سيمبيرا
مدير الوسائط والاتصالات
بيتر هالابوردا
المدير الفني
Erich BRABEC
مدرب وطني لفريق الرجال
Ivan HASEK
رئيس لجنة الحكام
Libor KOVARIK
رئيس/مدير قسم الحكام
Libor KOVARIK
منسّق الحكام
Antonin KORDULA
منسق المباريات داخل الصالات
راديك لوبو
أحدث المواضيع من اتحاد التشيك لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الملحق الأوروبي: مقدونيا الشمالية تفجر مفاجأة مدوية أمام إيطاليا
٢٥ مارس ٢٠٢٢