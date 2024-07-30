FIFA.com

اتحاد التشيك لكرة القدم

اتحاد التشيك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fotbal.cz

العنوان

Atletická 2474/8,

P.O. Box 11,

169 00 PRAHA 6

Czechia

طرق التواصل

الهاتف: +420/233 029 111

البريد الإلكتروني:facr@fotbal.cz

فاكس: +420/ 233 353 107

التنظيم

الرئيس

بيتر فوسيك

نائب الرئيس

جان ريتشير

جيري سيدلياك

الأمين العام

Martin PROCHAZKA

أمين الصندوق

ميشال سيمبيرا

مدير الوسائط والاتصالات

بيتر هالابوردا

المدير الفني

Erich BRABEC

مدرب وطني لفريق الرجال

Ivan HASEK

رئيس لجنة الحكام

Libor KOVARIK

رئيس/مدير قسم الحكام

Libor KOVARIK

منسّق الحكام

Antonin KORDULA

منسق المباريات داخل الصالات

راديك لوبو

تصنيف التشيك
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد التشيك لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد التشيك لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - JULY 30: FIFA President Gianni Infantino presents pennant to Football Association of the Czech Republic (FACR) President Petr Fousek during a meeting between FIFA and the Football Association of the Czech Republic (FACR) at FIFA's Paris office on July 30, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم بيتر فوسيك في باريس
٣٠ يوليو ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 08: FIFA President Gianni Infantino (R) and Czech Football Association President Petr Fousek (L) meet at FIFA Paris offices on September 8, 2022 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس الاتحاد التشيكي يزور جياني إنفانتينو في مكتب FIFA في باريس
٨ سبتمبر ٢٠٢٢
PALERMO, ITALY - MARCH 24: Giorgio Chiellini of Italy looks dejected after defeat in the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Italy and North Macedonia at Stadio Renzo Barbera on March 24, 2022 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الملحق الأوروبي: مقدونيا الشمالية تفجر مفاجأة مدوية أمام إيطاليا
٢٥ مارس ٢٠٢٢
LONDON, ENGLAND - JUNE 26: David Alaba of Austria looks on during the UEFA Euro 2020 Championship Round of 16 match between Italy and Austria at Wembley Stadium at Wembley Stadium on June 26, 2021 in London, England. (Photo by Shaun Botterill - UEFA/UEFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
مواجهات الملحق الأوروبي: دقت ساعة الحسم
٢١ مارس ٢٠٢٢
IMAGO / Newspix 05.03.2022 GDANSK ( POLAND ) PILKA NOZNA ( FOOTBALL ) PKO BANK POLSKI EKSTRAKLASA SEZON 2021/2022 ( POLISH TOP LEAGUE ) MECZ LECHIA GDANSK - WISLA KRAKOW ( GAME ) NZ PILKA ADIDAS NAROZNIK RZUT ROZNY ILUSTRACJA MURAWA LINIE FOTO MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORT/NEWSPIX.PL
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قرارات مهمة بشأن تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
٩ مارس ٢٠٢٢
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