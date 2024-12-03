اتحاد النمسا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.oefb.at
العنوان
Ernst-Happel-Stadion - Sektor A/F,
Meiereistrasse 7,
Postfach 340,
1021 WIEN
Austria
طرق التواصل
الهاتف: +43-1/727 180
البريد الإلكتروني:office@oefb.at
فاكس: +43-1/728 1632
التنظيم
الرئيس بالوكالة
وولفجانج بارتوش
نائب الرئيس
جوزيف جيزلر
فيليب ثونهاوزر
وولفجانج بارتوش
يوهان جارتنر
الأمين العام
توماس هولر
أمين الصندوق
كريستيان وينكلر
مدير الوسائط والاتصالات
ايريس ستويكيلماير
المدير الفني
بيتر تشوتل
مدرب وطني لفريق الرجال
رالف رانجنيك
Chairperson of the Referees Committee
Gunter BENKO
رئيس/مدير قسم الحكام
علي هوفمان
منسّق الحكام
Viktor KASSAI
منسق المباريات داخل الصالات
ستيفان جوج
أحدث المواضيع من اتحاد النمسا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
الروابط العائلية للاعبات النمسا في مشاركتها الافتتاحية
١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
تأهُّل سالزبورغ إلى كأس العالم للأندية FIFA™ تأكيد للنهضة الكروية النمساوية
٥ يونيو ٢٠٢٤