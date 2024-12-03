FIFA.com

اتحاد النمسا لكرة القدم

اتحاد النمسا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.oefb.at

العنوان

Ernst-Happel-Stadion - Sektor A/F,

Meiereistrasse 7,

Postfach 340,

1021 WIEN

Austria

طرق التواصل

الهاتف: +43-1/727 180

البريد الإلكتروني:office@oefb.at

فاكس: +43-1/728 1632

التنظيم

الرئيس بالوكالة

وولفجانج بارتوش

نائب الرئيس

جوزيف جيزلر

فيليب ثونهاوزر

وولفجانج بارتوش

يوهان جارتنر

الأمين العام

توماس هولر

أمين الصندوق

كريستيان وينكلر

مدير الوسائط والاتصالات

ايريس ستويكيلماير

المدير الفني

بيتر تشوتل

مدرب وطني لفريق الرجال

رالف رانجنيك

Chairperson of the Referees Committee

Gunter BENKO

رئيس/مدير قسم الحكام

علي هوفمان

منسّق الحكام

Viktor KASSAI

منسق المباريات داخل الصالات

ستيفان جوج

تصنيف النمسا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد النمسا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد النمسا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 02: Mariella El Sherif of Austria pose with her family after winning the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Ghana and Austria at Estadio Metropolitano de Techo on September 02, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
الروابط العائلية للاعبات النمسا في مشاركتها الافتتاحية
١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 03: The shirt of Linda Caicedo is seen in the Colombia dressing room prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Morocco and Colombia at Perth Rectangular Stadium on August 03, 2023 in Perth / Boorloo, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
Salzburg players celebrate at the end of the UEFA Champions League 1st round day 1 group D football match between SL Benfica and RB Salzburg at the Luz stadium in Lisbon on September 20, 2023.
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
تأهُّل سالزبورغ إلى كأس العالم للأندية FIFA™ تأكيد للنهضة الكروية النمساوية
٥ يونيو ٢٠٢٤
Pachuca's Venezuelan forward Salomon Rondon celebrates after scoring a goal during the Concacaf Champions Cup quarterfinals football match between Costa Rica's Herediano and Mexico's Pachuca at the National Stadium in San Jose on April 3, 2024. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP) (Photo by EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images)
المنظمة
الأندية المكسيكية تتصدر سباق التأهل إلى بطولة Mundial de Clubes FIFA 25™
٩ أبريل ٢٠٢٤
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