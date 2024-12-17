FIFA.com

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.figc.it

العنوان

Via Gregorio Allegri 14,

00198 ROMA

Italy

طرق التواصل

الهاتف: +39-06/84 912 553

البريد الإلكتروني:international@figc.it

فاكس: +39-06/25 496 455

التنظيم

الرئيس

جابرييل جرافينا

نائب الرئيس

كوسيمو سيبيليا

الأمين العام

ماركو برونيلي

مدير الوسائط والاتصالات

بابلو كوربي

مدرب وطني لفريق الرجال

Luciano SPALLETTI

مدرب وطني لفريق السيدات

Andrea SONCIN

رئيس لجنة الحكام

Antonio ZAPPI

رئيس/مدير قسم الحكام

Gianluca ROCCHI

منسّقة الحكام

Silvia MORO

منسق المباريات داخل الصالات

أنديرا مونتيمورو

تصنيف إيطاليا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DOHA, QATAR - DECEMBER 17: The Best FIFA Men's Coach Award winner Carlo Ancelotti, Head Coach of Real Madrid during the The Best FIFA Football Awards 2024 at Aspire Academy on December 17, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Serhat Akin/FIFA)
المنظمة
المتوج بجائزة The Best لأفضل مدرب لعام 2024، كارلو أنشيلوتي، يقول إن مشاعر كرة القدم هي ما دفعته للمضي قدمًا
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: England national team head coach Thomas Tuchel is interviewed during the FIFA World Cup 2026: European Qualifier Draw at the Home of FIFA on December 13, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - JULY 15: The World Cup Trophy is seen during the 2018 FIFA World Cup Russia Final between France and Croatia at Luzhniki Stadium on July 15, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مشاركة خمسة نجوم في سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 2026™
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
Italian forward Salvatore Schillaci exults after scoring his team's first goal during the World Cup semifinal soccer match between Italy and Argentina 03 July 1990 in Naples. Argentina and Italy played to a 1-1 tie but Argentina advanced to the finals with a 4-3 victory on penalty kicks dashing the hopes of Italian fans of a World Cup victory by their team on home soil. / AFP PHOTO / DANIEL GARCIA (Photo credit should read DANIEL GARCIA/AFP via Getty Images)
نعي
وداعاً سلفاتوري ”توتو“ شيلاتشي: 1964-2024
١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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