الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.figc.it
العنوان
Via Gregorio Allegri 14,
00198 ROMA
Italy
طرق التواصل
الهاتف: +39-06/84 912 553
البريد الإلكتروني:international@figc.it
فاكس: +39-06/25 496 455
التنظيم
الرئيس
جابرييل جرافينا
نائب الرئيس
كوسيمو سيبيليا
الأمين العام
ماركو برونيلي
مدير الوسائط والاتصالات
بابلو كوربي
مدرب وطني لفريق الرجال
Luciano SPALLETTI
مدرب وطني لفريق السيدات
Andrea SONCIN
رئيس لجنة الحكام
Antonio ZAPPI
رئيس/مدير قسم الحكام
Gianluca ROCCHI
منسّقة الحكام
Silvia MORO
منسق المباريات داخل الصالات
أنديرا مونتيمورو
أحدث المواضيع من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
المتوج بجائزة The Best لأفضل مدرب لعام 2024، كارلو أنشيلوتي، يقول إن مشاعر كرة القدم هي ما دفعته للمضي قدمًا
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
مشاركة خمسة نجوم في سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 2026™
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤