FIFA.com

الاتحاد الإسباني لكرة القدم

الاتحاد الإسباني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.rfef.es

العنوان

Ramón y Cajal,

s/n,

Apartado postal 385,

28232 LAS ROZAS

Spain

طرق التواصل

الهاتف: +34-91/495 9800

البريد الإلكتروني:rfef@rfef.es

فاكس: +34-91/495 9801

التنظيم

الرئيس

Rafael LOUZAN

نائب الرئيس

أنطونيو سواريز

الأمين العام

Alvaro DE MIGUEL CASANUEVA

أمين الصندوق

إدواردو باندريس

مدير الوسائط والاتصالات

بابلو غارسيا

مدرب وطني لفريق الرجال

Luis DE LA FUENTE

مدرب وطني لفريق السيدات

Montse TOME

Chairperson of the Referees Committee

لويس ميدينا كانتاليخو

رئيس/مدير قسم الحكام

Antonio RUBINOS PEREZ

منسّق الحكام

Alberto UNDIANO

منسق المباريات داخل الصالات

فرانسيسكو سيدانو

تصنيف إسبانيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الإسباني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 18: Luka Modric of Real Madrid lifts the 2024 FIFA Intercontinental Cup trophy as Real Madrid players celebrate their victory at the end of the FIFA Intercontinental Cup between Real Madrid and CF Pachuca at Lusail Stadium on December 18, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Christopher Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
ريال مدريد بطلاً لكأس القارات للأندية FIFA™ على استاد لوسيل
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 17: The Best FIFA Men's Coach Award winner Carlo Ancelotti, Head Coach of Real Madrid during the The Best FIFA Football Awards 2024 at Aspire Academy on December 17, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Serhat Akin/FIFA)
المنظمة
المتوج بجائزة The Best لأفضل مدرب لعام 2024، كارلو أنشيلوتي، يقول إن مشاعر كرة القدم هي ما دفعته للمضي قدمًا
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 17: FIFA Men's Best Player Award winner Vinicius Junior of Real Madrid after the Best FIFA Football Awards 2024 at Aspire Academy on December 17, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Serhat Akin/FIFA)
المنظمة
أيتانا بونماتي وفينيسيوس جونيور يبرزان كقدوة في حفل توزيع جوائز The Best FIFA Football Awards™
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards 2024
المنظمة
أيتانا بونماتي وفينيسيوس جونيور على قمة العرش الكروي في جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
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