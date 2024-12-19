الاتحاد الإسباني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.rfef.es
العنوان
Ramón y Cajal,
s/n,
Apartado postal 385,
28232 LAS ROZAS
Spain
طرق التواصل
الهاتف: +34-91/495 9800
البريد الإلكتروني:rfef@rfef.es
فاكس: +34-91/495 9801
التنظيم
الرئيس
Rafael LOUZAN
نائب الرئيس
أنطونيو سواريز
الأمين العام
Alvaro DE MIGUEL CASANUEVA
أمين الصندوق
إدواردو باندريس
مدير الوسائط والاتصالات
بابلو غارسيا
مدرب وطني لفريق الرجال
Luis DE LA FUENTE
مدرب وطني لفريق السيدات
Montse TOME
Chairperson of the Referees Committee
لويس ميدينا كانتاليخو
رئيس/مدير قسم الحكام
Antonio RUBINOS PEREZ
منسّق الحكام
Alberto UNDIANO
منسق المباريات داخل الصالات
فرانسيسكو سيدانو
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