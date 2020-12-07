FIFA.com

اتحاد رومانيا لكرة القدم

اتحاد رومانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.frf.ro

العنوان

House of Football,

Str. Serg. Serbanica Vasile 12,

022186 BUCHAREST

Romania

طرق التواصل

الهاتف: +40-21/302 9150

البريد الإلكتروني:frf@frf.ro

فاكس: +40-21/302 9192

التنظيم

الرئيس

رزفان بورليانو

نائب الرئيس

جينو أورغوليسكو

الأمين العام

رادو فيسان

أمين الصندوق

أدريان ميتيريتا

جورجيانا سشيلو

مدير الوسائط والاتصالات

غابرييل بيرسيانو

المدير الفني

ميهاي ستويتشيتش

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Mircea LUCESCU

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Massimo PEDRAZZINI

Chairperson of the Referees Committee

كيروس فاساراس

Head/Director of the Referees Department

Augustus CONSTANTIN

منسق الحكّام

كيروس فاساراس

منسق المباريات داخل الصالات

دانيل بيتكو

تصنيف رومانيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
Cookie Settings