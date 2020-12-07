اتحاد رومانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.frf.ro
العنوان
House of Football,
Str. Serg. Serbanica Vasile 12,
022186 BUCHAREST
Romania
طرق التواصل
الهاتف: +40-21/302 9150
البريد الإلكتروني:frf@frf.ro
فاكس: +40-21/302 9192
التنظيم
الرئيس
رزفان بورليانو
نائب الرئيس
جينو أورغوليسكو
الأمين العام
رادو فيسان
أمين الصندوق
أدريان ميتيريتا
جورجيانا سشيلو
مدير الوسائط والاتصالات
غابرييل بيرسيانو
المدير الفني
ميهاي ستويتشيتش
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Mircea LUCESCU
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Massimo PEDRAZZINI
Chairperson of the Referees Committee
كيروس فاساراس
Head/Director of the Referees Department
Augustus CONSTANTIN
منسق الحكّام
كيروس فاساراس
منسق المباريات داخل الصالات
دانيل بيتكو
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