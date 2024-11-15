اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.irishfa.com
العنوان
National Football Stadium,
Donegall Avenue,
BT12 6LW BELFAST
Northern Ireland
طرق التواصل
الهاتف: +44-28/9066 9458
البريد الإلكتروني:info@irishfa.com
فاكس: +44-28/9066 7620
التنظيم
الرئيس
كونراد كيركوود
نائب الرئيس
جاك جروندي
نيل جارديني
الأمين العام
باتريك نيلسون
أمين الصندوق
غراهام فيتزجيرالد
المسؤول الإعلامي
داني لينش
المدير الفني
Aaron HUGHES
مدرب وطني لفريق الرجال
Michael O NEILL
مدرب وطني لفريق السيدات
Tanya OXTOBY
Chairperson of the Referees Committee
Joe RICE
Head/Director of the Referees Department
تريفور موتراي
منسق الحكّام
Andrew DAVEY
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