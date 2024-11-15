FIFA.com

اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم

اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.irishfa.com

العنوان

National Football Stadium,

Donegall Avenue,

BT12 6LW BELFAST

Northern Ireland

طرق التواصل

الهاتف: +44-28/9066 9458

البريد الإلكتروني:info@irishfa.com

فاكس: +44-28/9066 7620

التنظيم

الرئيس

كونراد كيركوود

نائب الرئيس

جاك جروندي

نيل جارديني

الأمين العام

باتريك نيلسون

أمين الصندوق

غراهام فيتزجيرالد

المسؤول الإعلامي

داني لينش

المدير الفني

Aaron HUGHES

مدرب وطني لفريق الرجال

Michael O NEILL

مدرب وطني لفريق السيدات

Tanya OXTOBY

Chairperson of the Referees Committee

Joe RICE

Head/Director of the Referees Department

تريفور موتراي

منسق الحكّام

Andrew DAVEY

تصنيف أيرلندا الشمالية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Women’s Football Campaign in San Cristobal
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
GLASGOW, SCOTLAND - MARCH 02: FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström during the IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) press conference on March 2, 2024 in Glasgow, Scotland. (Photo by Euan Cherry - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
FIFA يشيد بقرار IFAB بشأن التبديل الدائم للاعبين المشتبه بإصابتهم بارتجاج
٣ مارس ٢٠٢٤
Loughgall FC
Football Unites the World
لوغال - قصة أصغر مستوطنة في أوروبا وامتلاكها نادٍ لكرة قدم من الدرجة الأولى
٣ نوفمبر ٢٠٢٣
LONDON, ENGLAND - MARCH 04: (L-R) Irish FA President Conrad Kirkwood, FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock, FIFA Council Member Hany Abo Rida, The Football Association Chairperson Debbie Hewitt, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, The Football Association of Wales President Steve Williams and Scottish Football Association President Rod Petrie during the IFAB 137th AGM at The London Marriot Hotel County Hall on March 04, 2023 in London, England. (Photo by Tom Dulat - The FA/The FA via Getty Images)
المنظمة
المجلس الدولي لكرة القدم يؤكد التجارب الجارية على إعلان القرارات التحكيمية عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد
٤ مارس ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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