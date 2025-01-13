FIFA.com

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fpf.pt

العنوان

Avenida das Seleções,

1495-433 Cruz Quebrada - Dafundo

Portugal

طرق التواصل

الهاتف: +351-21/325 2700

البريد الإلكتروني:ceo@fpf.pt

فاكس: +351-21/325 2780

التنظيم

الرئيس

فرناندو غوميز

نائب الرئيس

بيدرو بروينكا

خوسيه كوسيرو

هومبيرتو كويليو

الأمين العام

تيريزا روماو

مدير الوسائط والاتصالات

أنطونيو ماغاليس

المدير الفني

خوسيه كوسيرو

مدرب وطني لفريق الرجال

روبرتو مارتينيز

مدرب وطني لفريق السيدات

فرانسيسكو نيتو

Chairperson of the Referees Committee

جوزيه فونتيلاس جوميز

Head/Director of the Referees Department

جوزيه فونتيلاس جوميز

منسق الحكّام

Mauro QUARESMA

منسق المباريات داخل الصالات

بيدرو دياس

تصنيف البرتغال
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA Secretary General Mattias Gräfstrom speaks at the Portuguese Football Federation's 110th anniversary gala in Lisbon, Portugal. Photo: Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
الأمين العام
الأمين العام لـ FIFA يحتفل بمرور 110 أعوام على تأسيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
١٣ يناير ٢٠٢٥
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 11: FIFA President Gianni Infantino records piece to camera after the Extraordinary FIFA Congress 2024 at the Home of FIFA on December 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو: تُرسل حقوق استضافة كأس العالم FIFA لعامي 2030 و2034 رسالة قوية تدل على القوة والوحدة
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
المنظمة
الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2030™ تحتفي بـ"قرار تاريخي" لكرة القدم
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
Extraordinary FIFA Congress appoints hosts of 2030 and 2034 editions of FIFA World Cup™
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
Cookie Settings