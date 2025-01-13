الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fpf.pt
العنوان
Avenida das Seleções,
1495-433 Cruz Quebrada - Dafundo
Portugal
طرق التواصل
الهاتف: +351-21/325 2700
البريد الإلكتروني:ceo@fpf.pt
فاكس: +351-21/325 2780
التنظيم
الرئيس
فرناندو غوميز
نائب الرئيس
بيدرو بروينكا
خوسيه كوسيرو
هومبيرتو كويليو
الأمين العام
تيريزا روماو
مدير الوسائط والاتصالات
أنطونيو ماغاليس
المدير الفني
خوسيه كوسيرو
مدرب وطني لفريق الرجال
روبرتو مارتينيز
مدرب وطني لفريق السيدات
فرانسيسكو نيتو
Chairperson of the Referees Committee
جوزيه فونتيلاس جوميز
Head/Director of the Referees Department
جوزيه فونتيلاس جوميز
منسق الحكّام
Mauro QUARESMA
منسق المباريات داخل الصالات
بيدرو دياس
أحدث المواضيع من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الأمين العام
الأمين العام لـ FIFA يحتفل بمرور 110 أعوام على تأسيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
١٣ يناير ٢٠٢٥
الرئيس
جياني إنفانتينو: تُرسل حقوق استضافة كأس العالم FIFA لعامي 2030 و2034 رسالة قوية تدل على القوة والوحدة
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤