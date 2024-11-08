FIFA.com

الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم

الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.rbfa.be

العنوان

rue de Bruxelles 480,

1480 TUBIZE

Belgium

طرق التواصل

الهاتف: +32-2/477 1211

البريد الإلكتروني:info@rbfa.be

فاكس: +32-2/478 2391

التنظيم

الرئيسة

Pascale VAN DAMME

نائب الرئيس

Philippe GODIN

الأمين العام

Peter WILLEMS

أمينة الصندوق

Marie COIPEL

مدير الوسائط والاتصالات

ستيفان فان لوك

المدير الفني

Frank VERCAUTEREN

Vincent MANNAERT

رئيس لجنة الحكام

Peter WILLEMS

رئيس/مدير قسم الحكام

Jonathan LARDOT

منسّق الحكام

Tjorn DE WULF

منسق كرة الصالات

Thibault DE GENDT

تصنيف بلجيكا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA Digital Skills workshop
الاتحادات الأعضاء
برنامج FIFA للمهارات الرقمية يحتفل بالذكرى الثانية مع تكريم أفضل الاتحادات الأعضاء
٨ نوفمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - MAY 21: FIFA President Gianni Infantino and French Football Federation President Philippe Diallo pose for a photo after signing a commemorative certificate as FIFA celebrates 120th anniversary of foundation in Paris at Élysée Palace on May 21, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
ردود الأفعال من الاحتفال بالذكرى الـ120 لتأسيس FIFA في باريس
٢٩ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 17: FIFA Council Member and Brazilian Football Confederation President Ednaldo Rodrigues speaks on stage after Brazil are announced as the hosts for the FIFA Women's World Cup 2027 during the 74th FIFA Congress 2024 at The Queen Sirikit National Convention Center on May 17, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Pascal Bitz / FIFA)
كونغرس FIFA
اختيار البرازيل لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
١٧ مايو ٢٠٢٤
A picture taken on February 5 , 2015 shows the plaque on the trophy of the FIFA Women's World Cup displayed at the French national football team training base in Clairefontaine-en-Yvelines, some 60km southeast of Paris, on the first day of training ahead of the friendly football match against USA, held on February 8. AFP PHOTO / FRANCK FIFE (Photo by Franck FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)
المنظمة
أساطير كرة القدم للسيدات يتحدثّن عما تعنيه إمكانية استضافة بلادهن لكأس العالم للسيدات FIFA 2027™
١٤ مايو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 31: FIFA Women's World Cup trophy is displayed during the FIFA Women's World Cup Australia New Zealand 2023 Host Cities Announcement at the FIFA on March 31, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كونغرس FIFA لعام 2023
FIFA ينشر تقرير تقييم ملفات استضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
٨ مايو ٢٠٢٤
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