الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.rbfa.be
العنوان
rue de Bruxelles 480,
1480 TUBIZE
Belgium
طرق التواصل
الهاتف: +32-2/477 1211
البريد الإلكتروني:info@rbfa.be
فاكس: +32-2/478 2391
التنظيم
الرئيسة
Pascale VAN DAMME
نائب الرئيس
Philippe GODIN
الأمين العام
Peter WILLEMS
أمينة الصندوق
Marie COIPEL
مدير الوسائط والاتصالات
ستيفان فان لوك
المدير الفني
Frank VERCAUTEREN
Vincent MANNAERT
رئيس لجنة الحكام
Peter WILLEMS
رئيس/مدير قسم الحكام
Jonathan LARDOT
منسّق الحكام
Tjorn DE WULF
منسق كرة الصالات
Thibault DE GENDT
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