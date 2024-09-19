اتحاد الدنمارك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.dbu.dk
العنوان
DBU Allé 1,
2605 BRONDBY
Denmark
طرق التواصل
الهاتف: +45-43/262 222
البريد الإلكتروني:dbu@dbu.dk
فاكس: +45-43/262 245
التنظيم
الرئيس
جيسبر مولر
نائب الرئيس
بنت كلوسن
توماس كريستنسن
الأمين العام
Erik BROGGER RASMUSSEN
مدير الوسائط والاتصالات
Jakob HOYER
المدير الفني
بيتر مولر
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Brian RIEMER
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Andree JEGLERTZ
Chairperson of the Referees Committee
Michael JOHANSEN
Head/Director of the Referees Department
تين بليدروب
منسق الحكّام
Natasja LEANDER
منسق المباريات داخل الصالات
أندرس فريس
أحدث المواضيع من اتحاد الدنمارك لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
"مسؤولية هائلة": نادية نديم تشرح لماذا يُمكن لكرة القدم أن تحسّن حياة الناس
٢٨ يونيو ٢٠٢٤