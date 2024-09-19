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اتحاد الدنمارك لكرة القدم

اتحاد الدنمارك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.dbu.dk

العنوان

DBU Allé 1,

2605 BRONDBY

Denmark

طرق التواصل

الهاتف: +45-43/262 222

البريد الإلكتروني:dbu@dbu.dk

فاكس: +45-43/262 245

التنظيم

الرئيس

جيسبر مولر

نائب الرئيس

بنت كلوسن

توماس كريستنسن

الأمين العام

Erik BROGGER RASMUSSEN

مدير الوسائط والاتصالات

Jakob HOYER

المدير الفني

بيتر مولر

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Brian RIEMER

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Andree JEGLERTZ

Chairperson of the Referees Committee

Michael JOHANSEN

Head/Director of the Referees Department

تين بليدروب

منسق الحكّام

Natasja LEANDER

منسق المباريات داخل الصالات

أندرس فريس

تصنيف الدنمارك
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد الدنمارك لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الدنمارك لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Muhammad Nurikhwan Bin Othman of Brunei Darussalam celebrates after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JUNE 26: Dr. Nadia Nadim during The Game Changers at Home of FIFA on June 26, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
"مسؤولية هائلة": نادية نديم تشرح لماذا يُمكن لكرة القدم أن تحسّن حياة الناس
٢٨ يونيو ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - MAY 21: FIFA President Gianni Infantino and French Football Federation President Philippe Diallo pose for a photo after signing a commemorative certificate as FIFA celebrates 120th anniversary of foundation in Paris at Élysée Palace on May 21, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
ردود الأفعال من الاحتفال بالذكرى الـ120 لتأسيس FIFA في باريس
٢٩ مايو ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بكأس العالم للأندية FIFA™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
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