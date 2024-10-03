اتحاد إسرائيل لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.football.org.il
العنوان
Ramat-Gan Stadium,
299 Aba Hilell Street,
52134 RAMAT-GAN
Israel
طرق التواصل
الهاتف: +972-3/617 1500
البريد الإلكتروني:KarenS@football.org.il
فاكس: +972-3/ 570 2044
التنظيم
الرئيس
Shino Moshe ZUARES
نائب الرئيس
ديفيد جل
الأمين العام
Niv GOLDSTEIN
أمين الصندوق
ديفيد جل
مدير الوسائط والاتصالات
إيتان دوتان
شلومي برزل
المدير الفني
Bonny GINTZBURG
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Ran BEN SIMON
مدرب وطني لفريق السيدات
Erez BELFER
Chairperson of the Referees Committee
Liran WACHSBERGER
Head/Director of the Referees Department
ياريف تيبر
منسق الحكّام
Shmuel SHTEIF
منسق المباريات داخل الصالات
آفي ليفي
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