FIFA.com

اتحاد إسرائيل لكرة القدم

اتحاد إسرائيل لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.football.org.il

العنوان

Ramat-Gan Stadium,

299 Aba Hilell Street,

52134 RAMAT-GAN

Israel

طرق التواصل

الهاتف: +972-3/617 1500

البريد الإلكتروني:KarenS@football.org.il

فاكس: +972-3/ 570 2044

التنظيم

الرئيس

Shino Moshe ZUARES

نائب الرئيس

ديفيد جل

الأمين العام

Niv GOLDSTEIN

أمين الصندوق

ديفيد جل

مدير الوسائط والاتصالات

إيتان دوتان

شلومي برزل

المدير الفني

Bonny GINTZBURG

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Ran BEN SIMON

مدرب وطني لفريق السيدات

Erez BELFER

Chairperson of the Referees Committee

Liran WACHSBERGER

Head/Director of the Referees Department

ياريف تيبر

منسق الحكّام

Shmuel SHTEIF

منسق المباريات داخل الصالات

آفي ليفي

تصنيف إسرائيل
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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