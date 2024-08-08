FIFA.com

اتحاد أيرلندا لكرة القدم

اتحاد أيرلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fai.ie

العنوان

National Sports Campus,

Abbotstown,

15 DUBLIN

Republic of Ireland

طرق التواصل

الهاتف: +353-1/8999 500

البريد الإلكتروني:info@fai.ie

فاكس: +353-1/8999 501

التنظيم

الرئيس

باول كوك

نائب الرئيس

John FINNEGAN

الأمين العام

David COURELL

أمين الصندوق

إدي موراي

مدير الوسائط والاتصالات

بيتر شيرارد

المدير الفني

مارك كانهام

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Heimir HALLGRIMSSON

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

Carla WARD

Chairperson of the Referees Committee

Gerard PERRY

Head/Director of the Referees Department

Eddie FOLEY

منسق الحكّام

Eddie FOLEY

منسق المباريات داخل الصالات

ديريك أو نيل

تصنيف جمهورية أيرلندا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أيرلندا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أيرلندا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Football for Schools in Kenya | Photo: Football Kenya Federation
المنظمة
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يوليو/تموز 2024)
٨ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 7: FIFA President Gianni Infantino with The Football Association of Ireland President Paul Cooke during a FIFA Meeting with The Football Association of Ireland at FIFA Paris Office on February 7, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم يتباحثان مستقبل اللعبة في البلاد
٨ فبراير ٢٠٢٤
Irene Hehir - Participant of the Coach Education Scholarship
المنظمة
هيهير: يلهمني أن أكون أفضل مدربة قدر الإمكان
٢٦ يوليو ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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