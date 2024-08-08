اتحاد أيرلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fai.ie
العنوان
National Sports Campus,
Abbotstown,
15 DUBLIN
Republic of Ireland
طرق التواصل
الهاتف: +353-1/8999 500
البريد الإلكتروني:info@fai.ie
فاكس: +353-1/8999 501
التنظيم
الرئيس
باول كوك
نائب الرئيس
John FINNEGAN
الأمين العام
David COURELL
أمين الصندوق
إدي موراي
مدير الوسائط والاتصالات
بيتر شيرارد
المدير الفني
مارك كانهام
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Heimir HALLGRIMSSON
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
Carla WARD
Chairperson of the Referees Committee
Gerard PERRY
Head/Director of the Referees Department
Eddie FOLEY
منسق الحكّام
Eddie FOLEY
منسق المباريات داخل الصالات
ديريك أو نيل
أحدث المواضيع من اتحاد أيرلندا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣