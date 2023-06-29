FIFA.com

اتحاد أرمينيا لكرة القدم

اتحاد أرمينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffa.am

العنوان

Khanjyan Street 27,

0010 YEREVAN

Armenia

طرق التواصل

الهاتف: +374-11/888 808

البريد الإلكتروني:ffa@ffa.am

فاكس: +374-10/54 71 73

التنظيم

الرئيس

أرمين ميليكبيكيان

نائب الرئيس

أرمين نيكوغوسيان

الأمين العام

أرتر أزاريان

أمين الصندوق

جاجيك ريشيليان

مدير الوسائط والاتصالات

جورجي ماتيفوسيان

المدير الفني

سورين تشاخاليان

مدرب المنتخب الوطني للرجال

سورين تشاخاليان

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Artak ADAMYAN

Chairperson of the Referees Committee

Slavik GHAZARYAN

Head/Director of the Referees Department

أرمان ألابيركيان

منسق الحكّام

أرمان ألابيركيان

منسق المباريات داخل الصالات

خورين زارجاريان

تصنيف أرمينيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أرمينيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أرمينيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Players from Kasakhstan celebrates after winning the UEFA Euro 2024 Group H qualification football match Kasakhstan v Denmark next to Denmark's defender Victor Kristiansen in Astana, Kazakhstan on March 26, 2023. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٩ يونيو ٢٠٢٣
CHIȘINĂU, MOLDOVA - MAY 26: FIFA Director Member Associations Europe Elkhan Mammadov (L) with President of the Moldovan Football Federation Leonid Oleinicenco (R) during the FIFA Forward Awards - Moldova presentation on May 26, 2023 in Chișinău, Moldova. (Photo courtesy of FMF)
المنظمة
FIFA يُكرم أفضل مشاريع برنامج FIFA Forward
٢٦ مايو ٢٠٢٣
BARCELONA, SPAIN - MARCH 17: Joaquin Caparros, Manager of Sevilla during the La Liga match between RCD Espanyol and Sevilla FC at RCDE Stadium on March 17, 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
البطولات
كاباروس: حققنا بداية جيدة، لكن أقدامنا على الأرض
٩ أبريل ٢٠٢١
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
brfrp37wc0dqwswmytwv.jpg
البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
Cookie Settings