اتحاد أرمينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffa.am
العنوان
Khanjyan Street 27,
0010 YEREVAN
Armenia
طرق التواصل
الهاتف: +374-11/888 808
البريد الإلكتروني:ffa@ffa.am
فاكس: +374-10/54 71 73
التنظيم
الرئيس
أرمين ميليكبيكيان
نائب الرئيس
أرمين نيكوغوسيان
الأمين العام
أرتر أزاريان
أمين الصندوق
جاجيك ريشيليان
مدير الوسائط والاتصالات
جورجي ماتيفوسيان
المدير الفني
سورين تشاخاليان
مدرب المنتخب الوطني للرجال
سورين تشاخاليان
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Artak ADAMYAN
Chairperson of the Referees Committee
Slavik GHAZARYAN
Head/Director of the Referees Department
أرمان ألابيركيان
منسق الحكّام
أرمان ألابيركيان
منسق المباريات داخل الصالات
خورين زارجاريان
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