FIFA.com

اتحاد ألبانيا لكرة القدم

اتحاد ألبانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fshf.org

العنوان

Str. Liman Kaba,

Nd5,

1019 TIRANA

Albania

طرق التواصل

الهاتف: +355-42/346 605

البريد الإلكتروني:fshf@fshf.al

فاكس: +355-42/346 609

التنظيم

الرئيس

أرماند دوكا

نائب الرئيس

Arben DERVISHAJ

إدفين ليبوهوفا

لطفي نوريو

الأمين العام

إلير شولكو

أمين الصندوق

إدفين ليبوهوفا

مدير الوسائط والاتصالات

تريتان كوكونا

المدير الفني

Fulvio PEA

مدرب المنتخب الوطني للرجال

SYLVINHO

مدرب وطني لفريق السيدات

أرمير غريماج

Chairperson of the Referees Committee

سوكول غاريشي

Head/Director of the Referees Department

سوكول غاريشي

منسق الحكّام

سوكول غاريشي

منسق المباريات داخل الصالات

دريتان باباموستا

تصنيف ألبانيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ألبانيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ألبانيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: England national team head coach Thomas Tuchel is interviewed during the FIFA World Cup 2026: European Qualifier Draw at the Home of FIFA on December 13, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
Anahat for Change Foundation (India)
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
Albania's players celebrate after winning at the end of the UEFA Euro 2024 Group E qualification match between Albania and Poland, at The "Air Albania" stadium in Tirana on September 10, 2023. (Photo by ADNAN BECI / AFP) (Photo by ADNAN BECI/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تبتعد بالصدارة، وتقدّم ملحوظ لغينيا بيساو وألبانيا
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
Football For Schools in Albania
المنظمة
إطلاق Football For Schools في ألبانيا تحت شعار الشغف
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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