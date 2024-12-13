اتحاد ألبانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fshf.org
العنوان
Str. Liman Kaba,
Nd5,
1019 TIRANA
Albania
طرق التواصل
الهاتف: +355-42/346 605
البريد الإلكتروني:fshf@fshf.al
فاكس: +355-42/346 609
التنظيم
الرئيس
أرماند دوكا
نائب الرئيس
Arben DERVISHAJ
إدفين ليبوهوفا
لطفي نوريو
الأمين العام
إلير شولكو
أمين الصندوق
إدفين ليبوهوفا
مدير الوسائط والاتصالات
تريتان كوكونا
المدير الفني
Fulvio PEA
مدرب المنتخب الوطني للرجال
SYLVINHO
مدرب وطني لفريق السيدات
أرمير غريماج
Chairperson of the Referees Committee
سوكول غاريشي
Head/Director of the Referees Department
سوكول غاريشي
منسق الحكّام
سوكول غاريشي
منسق المباريات داخل الصالات
دريتان باباموستا
أحدث المواضيع من اتحاد ألبانيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤