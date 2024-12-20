FIFA.com

الاتحاد اليوناني لكرة القدم

الاتحاد اليوناني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.epo.gr

العنوان

Goudi Park,

P.O. Box 14161,

11510 ATHENS

Greece

طرق التواصل

الهاتف: +30-210/930 6000

البريد الإلكتروني:epo@epo.gr

فاكس: +30-210/935 9666

التنظيم

الرئيس

Chrysostomos GKAGKATSIS

نائب الرئيس

Asterios ANTONIOU

ديموستينيس كوتسيديس

الأمينة العامة

Domna TSIONI

أمين الصندوق

دانييل أجيلوس

مدير الوسائط والاتصالات

سوتيريوس تريانتافيلو

المدير الفني

Dimitrios PAPADOPOULOS

كوستاس تساناس

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Ivan JOVANOVIC

مدرب وطني لفريق السيدات

Alexandros KATIKARIDIS

رئيس لجنة الحكام

Stephane LANNOY

رئيسة/مديرة قسم الحكام

Maria Antonia TZELI

منسّقة الحكام

Maria Antonia TZELI

منسق المباريات داخل الصالات

نيكولاوس أفلونيتيس

تصنيف اليونان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد اليوناني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد اليوناني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA Women's Football Campaign, Puerto Rico.
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
FRANCE, PARIS - NOVEMBER 18: HFF General Secretary Domna Tsioni and FIFA Chief Member Associations Officer Elkhan Mammadov during an induction session at FIFA's Paris Office on November 18, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet - FIFA)
الاتحادات الأعضاء
الأمين العام للاتحاد اليوناني لكرة القدم تحضر اليوم التعريفي في مكتب FIFA في باريس
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Muhammad Nurikhwan Bin Othman of Brunei Darussalam celebrates after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 31: FIFA President Gianni Infantino and Hellenic Football Federation President Chrysostomos Gkagkatsis pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Hellenic Football Federation at FIFA's Paris office on July 31, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يهنئ الرئيس الجديد للاتحاد اليوناني لكرة القدم على فوزه بالانتخابات
٣١ يوليو ٢٠٢٤
ATHENS, GREECE - MARCH 08: Hellenic Football Federation Women’s Strategy Launch Event on March 08, 2024 in Athens, Greece. (Photo Courtesy of the Hellenic Football Federation)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
الاتحاد اليوناني لكرة القدم يُطلق إستراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA
١١ مارس ٢٠٢٤
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