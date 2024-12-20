الاتحاد اليوناني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.epo.gr
العنوان
Goudi Park,
P.O. Box 14161,
11510 ATHENS
Greece
طرق التواصل
الهاتف: +30-210/930 6000
البريد الإلكتروني:epo@epo.gr
فاكس: +30-210/935 9666
التنظيم
الرئيس
Chrysostomos GKAGKATSIS
نائب الرئيس
Asterios ANTONIOU
ديموستينيس كوتسيديس
الأمينة العامة
Domna TSIONI
أمين الصندوق
دانييل أجيلوس
مدير الوسائط والاتصالات
سوتيريوس تريانتافيلو
المدير الفني
Dimitrios PAPADOPOULOS
كوستاس تساناس
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Ivan JOVANOVIC
مدرب وطني لفريق السيدات
Alexandros KATIKARIDIS
رئيس لجنة الحكام
Stephane LANNOY
رئيسة/مديرة قسم الحكام
Maria Antonia TZELI
منسّقة الحكام
Maria Antonia TZELI
منسق المباريات داخل الصالات
نيكولاوس أفلونيتيس
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