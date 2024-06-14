اتحاد بيلاروس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.abff.by
العنوان
Prospekt Pobeditelei 20/3,
220020 MINSK
Belarus
طرق التواصل
الهاتف: +375-17/254 5600
البريد الإلكتروني:info@bff.by
فاكس: +375-17/254 4483
التنظيم
الرئيس
Mikalai SHARSNIOU
نائب الرئيس الأول
Andrey VASILEVICH
نائب الرئيس
Mikhail BOTNIKAU
أولادزيمير بازاناو
الأمين العام
سيرخي زهارديتسكي
أمين الصندوق
ألا هرودنيكوفا
مدير الوسائط والاتصالات
أليكسندر ألينيك
المدير الفني
دزميتري كاسناك
مدرب وطني لفريق الرجال
كارلوس ألوس
مدرب وطني لفريق السيدات
Yury MALEYEW
رئيس لجنة الحكام
Andrey VASILEVICH
رئيس/مدير قسم الحكام
Uladzimir KUZMIN
منسّق الحكام
Uladzimir KUZMIN
منسق المباريات داخل الصالات
Ivan GOROVETS
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الرئيس
رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٨ فبراير ٢٠٢٤