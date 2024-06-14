FIFA.com

اتحاد بيلاروس لكرة القدم

اتحاد بيلاروس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.abff.by

العنوان

Prospekt Pobeditelei 20/3,

220020 MINSK

Belarus

طرق التواصل

الهاتف: +375-17/254 5600

البريد الإلكتروني:info@bff.by

فاكس: +375-17/254 4483

التنظيم

الرئيس

Mikalai SHARSNIOU

نائب الرئيس الأول

Andrey VASILEVICH

نائب الرئيس

Mikhail BOTNIKAU

أولادزيمير بازاناو

الأمين العام

سيرخي زهارديتسكي

أمين الصندوق

ألا هرودنيكوفا

مدير الوسائط والاتصالات

أليكسندر ألينيك

المدير الفني

دزميتري كاسناك

مدرب وطني لفريق الرجال

كارلوس ألوس

مدرب وطني لفريق السيدات

Yury MALEYEW

رئيس لجنة الحكام

Andrey VASILEVICH

رئيس/مدير قسم الحكام

Uladzimir KUZMIN

منسّق الحكام

Uladzimir KUZMIN

منسق المباريات داخل الصالات

Ivan GOROVETS

تصنيف بيلاروسيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد بيلاروس لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بيلاروس لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

France's defender #03 Wendie Renard celebrates her 0-1 with team-mates during the UEFA Women's Euro 2025 qualifying football match between Sweden and France in Gothenburg, Sweden on April 9, 2024. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP) (Photo by JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تواصل التربّع على العرش وفرنسا ترتقي إلى الوصافة
١٤ يونيو ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 25: FIFA President Gianni Infantino poses for photo with the Brazil team during the award ceremony after the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Final match between Brazil and Italy at Dubai Design District Stadium on February 25, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٨ فبراير ٢٠٢٤
MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
Daniel James 20 Wales during the World Cup Qualfier game between Wales and Estonia at Cardiff City Stadium in Cardiff, Wales. World Cup Qualifier- Wales v Estonia PUBLICATIONxNOTxINxBRA
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
جامس: بايل مهم جداً لوايلز داخل وخارج الملعب
١٢ نوفمبر ٢٠٢١
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