الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل

أقيمت 165 مباراة دولية في أكتوبر/تشرين الأول

طرأت بعض التغييرات على المراكز العشرة الأولى، بينما ظلّ ثلاثي الصدارة يراوح مكانه

حققت ليتوانيا أفضل ارتقاء في ترتيب هذا الشهر

شهر أكتوبر/تشرين الأول إجراء 165 مباراة دولية تخللتها سلسلة من المواجهات في إطار تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™ والمنافسات المؤهلة لمختلف المسابقات القارية، فضلاً عن مباريات دوري الأمم الذي يقام تحت مظلة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم.

وكان لهذه المباريات أثر بارز على جدول التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola لشهر أكتوبر/تشرين الأول،وإن ظل ثلاثي الصدارة محتفظاً بالمقدمة، حيث عزَّزت الأرجنتين موقعها في قمة الترتيب (+8.18 نقطة)، موسِّعة الفارق بينها وبين ملاحقتها المباشرة فرنسا (المركز الثاني)، بينما اتَّسعت الفجوة (+40.91 نقطة) بين وصيفة بطل العالم والبرازيل ثالثة الترتيب.

فقد دفع منتخب السيليساو ثمن تعادله مع فنزويلا (1-1) وخسارته على يد أوروغواي (2-0)، ليصبح مهدداً بشكل واضح من إنجلترا (المركز 4)، وهو نفس الوضع الذي يواجهه منتخب بلجيكا الذي حافظ على موقعه في المركز الخامس، لكن البرتغال (6، +2) تقف على مرمى حجر من إزاحته.

وبدورها، حققت أسبانيا (8، +2) تقدماً ملحوظاً وضعها على بُعد مسافة قريبة من اللحاق بهولندا (7)، ثم تليها في ذيل جدول العشرة الأوائل كل من إيطاليا (9) وكرواتيا (10، -4)، التي تواصل سقوطها المهول.

وفي المقابل، شهدت نسخة هذا الشهر من التصنيف العالمي عودة فنزويلا (49، +4) إلى نادي الخمسين الأوائل، علماً أن فينوتينتو هو المنتخب الوحيد من أمريكا الجنوبية الذي مازال يبحث عن مشاركته الأولى في كأس العالم FIFA، ويبدو في الطريق الصحيح لتحقيق هذا الحلم من خلال احتلاله المركز الرابع حالياً في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات 2026، بينما شهد نادي الخمسين خروج منتخب ساحل العاج (52، -2).

من جهتها، حققت كل من ويلز (28، +5) وتركيا (38، +4) ارتقاءً ملحوظاً في جدول الترتيب، بينما عادت بيلاروسيا (100، +5) إلى قائمة المئة الأوائل، التي أحرزت فيها سلوفينيا (54، +5) تقدماً لافتاً.

ومع ذلك، فإن أفضل الارتقاءات سُجلت خارج نادي المئة، حيث بلغ منتخب كوسوفو (105، +6) أفضل مركز له في تاريخ الهرم الكروي العالمي، الذي شهد أيضاً صعوداً مبهراً لمنتخب بنغلاديش (183، +6)، علماً أن ليتوانيا (134، +9) هي التي حققت أكبر تقدم بصعودها تسعة مراكز.

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ستصدر النسخة المقبلة من التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني.