اتحاد ليتوانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.lff.lt
العنوان
Stadiono g. 2,
02106 VILNIUS
Lithuania
طرق التواصل
الهاتف: +370/5263 8741
البريد الإلكتروني:info@lff.lt
فاكس: +370/5263 8740
التنظيم
الرئيس
إدغاراس ستانكيفيسيوس
نائب الرئيس
Diana JONAITIENE
Gintautas MIRAUSKAS
Remigijus DAUGELA
الأمين العام
Rita BAGDONIENE
أمين الصندوق
فيتاليجا باتاكيني
مدير الوسائط والاتصالات
أجني روديتي
المدير الفني
Deividas SEMBERAS
مدرب وطني لفريق الرجال
Edgaras JANKAUSKAS
مدرب وطني لفريق السيدات
دانيلس ويمر
Chairperson of the Referees Committee
Sergejus SLYVA
Head/Director of the Referees Department
ساروناس تاموليناس
منسق الحكّام
ساروناس تاموليناس
منسق كرة الصالات
فيتنس كازلوسكاس
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