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اتحاد ليتوانيا لكرة القدم

اتحاد ليتوانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.lff.lt

العنوان

Stadiono g. 2,

02106 VILNIUS

Lithuania

طرق التواصل

الهاتف: +370/5263 8741

البريد الإلكتروني:info@lff.lt

فاكس: +370/5263 8740

التنظيم

الرئيس

إدغاراس ستانكيفيسيوس

نائب الرئيس

Diana JONAITIENE

Gintautas MIRAUSKAS

Remigijus DAUGELA

الأمين العام

Rita BAGDONIENE

أمين الصندوق

فيتاليجا باتاكيني

مدير الوسائط والاتصالات

أجني روديتي

المدير الفني

Deividas SEMBERAS

مدرب وطني لفريق الرجال

Edgaras JANKAUSKAS

مدرب وطني لفريق السيدات

دانيلس ويمر

Chairperson of the Referees Committee

Sergejus SLYVA

Head/Director of the Referees Department

ساروناس تاموليناس

منسق الحكّام

ساروناس تاموليناس

منسق كرة الصالات

فيتنس كازلوسكاس

تصنيف لتوانيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ليتوانيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ليتوانيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Kaunas, Lithuania - October 12: FIFA Chief Member Associations Officer Kenny Jean-Marie presents the FIFA Forward 2nd place award to Lithuanian Football Federation President Edgaras Stankevicius on October 12, 2024 in Kaunas, Lithuania. (Photo courtesy of LFF)
المنظمة
جائزة FIFA Forward للمشاريع الشعبية من نصيب الاتحاد الليتواني لكرة القدم
١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 22: FIFA President Gianni Infantino presents FIFA Forward Awards 1st Place Plaque to Royal Dutch Football Association President Frank Paauw during a meeting on the Sidelines of the Olympic Games Paris 2024 at FIFA Paris offices on July 22, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
تكريم هولندا وليتوانيا وبولندا بجوائز برنامج FIFA Forward لعام 2024
٢٣ يوليو ٢٠٢٤
MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
KAUNAS, LITHUANIA - SEPTEMBER 30: FIFA President Gianni Infantino during the match between FIFA Legends and Lithuania Legends at Darius and Girenas Stadium as part of the 100th anniversary of the LFF Celebrations on September 30, 2023 in Kaunas, Lithuania. (Photo by Alius Koroliovas/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يحتفل بمرور حقبة مهمة في تاريخ كرة القدم الليتوانية
١ أكتوبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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