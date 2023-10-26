اتحاد سلوفينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.nzs.si
العنوان
Predoslje 40 a,
p.p. 130,
SI-4000 Kranj
Slovenia
طرق التواصل
الهاتف: +386-4/27 59 400
البريد الإلكتروني:fas@nzs.si
فاكس: +386-4/27 59 456
التنظيم
الرئيس
رادينكو مياتوفيتش
نائب الرئيس
جفيدو مرافليجاك
دانيلو كاجيجان
ديان جيرميك
ستانكو جلاسار
الأمين العام
مارتن كوزيلج
مدير الوسائط والاتصالات
ماتجاز كراجنيك
المدير الفني
ماتجاز جاكليك
مدرب وطني لفريق الرجال
ماتياز كيك
مدرب وطني لفريق السيدات
Sasa KOLMAN
Chairperson of the Referees Committee
David Andrew MCDOWELL
Head/Director of the Referees Department
Ziga DOBRUN
منسق الحكّام
داركو تشيفرين
منسق المباريات داخل الصالات
ستاين كوكالج
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