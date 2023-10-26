FIFA.com

اتحاد سلوفينيا لكرة القدم

اتحاد سلوفينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.nzs.si

العنوان

Predoslje 40 a,

p.p. 130,

SI-4000 Kranj

Slovenia

طرق التواصل

الهاتف: +386-4/27 59 400

البريد الإلكتروني:fas@nzs.si

فاكس: +386-4/27 59 456

التنظيم

الرئيس

رادينكو مياتوفيتش

نائب الرئيس

جفيدو مرافليجاك

دانيلو كاجيجان

ديان جيرميك

ستانكو جلاسار

الأمين العام

مارتن كوزيلج

مدير الوسائط والاتصالات

ماتجاز كراجنيك

المدير الفني

ماتجاز جاكليك

مدرب وطني لفريق الرجال

ماتياز كيك

مدرب وطني لفريق السيدات

Sasa KOLMAN

Chairperson of the Referees Committee

David Andrew MCDOWELL

Head/Director of the Referees Department

Ziga DOBRUN

منسق الحكّام

داركو تشيفرين

منسق المباريات داخل الصالات

ستاين كوكالج

تصنيف سلوفنيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد سلوفينيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سلوفينيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
FIFA Forward_ Dutch Futsal court
برنامج FIFA Forward
دعم FIFA Forward لكرة الصالات يتجسد في كأس الأمم الأوروبية 2022
٢٠ يناير ٢٠٢٢
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
brfrp37wc0dqwswmytwv.jpg
البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
Cookie Settings