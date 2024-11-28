FIFA.com

اتحاد كوسوفو لكرة القدم

اتحاد كوسوفو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffk-kosova.com

العنوان

28 Nentori nr; 171 ,

10000 PRISHTINA

Kosovo

طرق التواصل

الهاتف: +381/38 600 220

البريد الإلكتروني:info@ffk-kosova.com

فاكس: +381/38 548 560

التنظيم

الرئيس

أجيم أديمي

نائب الرئيس

بكر بري

الأمين العام بالوكالة

Markus WEIDNER

أمين الصندوق

إندريت كانولي

مدير الوسائط والاتصالات

ماكي بجرامي

المدير الفني

Markus WEIDNER

مدرب وطني لفريق الرجال

Franco FODA

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Sami SERMAXHAJ

Chairperson of the Referees Committee

Perparim HASANAJ

رئيس/مدير قسم الحكام

فيسار كاستراتي

منسّق الحكام

فيسار كاستراتي

منسق المباريات داخل الصالات

زجيم سوجيفا

تصنيف كوسوفو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد كوسوفو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كوسوفو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Oumar Sako of Niger (L) celebrates goal with teammate Boubacar Djibrill Goumey during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Niger and Ghana at Stade Municipal de Berkane in Berkane, Morocco on 9 September 2024 ©Nabil Ramdani/BackpagePix
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 29: FIFA President Gianni Infantino and President of the Republic of Kosovo Vjosa pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and President of the Republic of Kosovo at FIFA's Paris office on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
رئيسة كوسوفو، الدكتورة فيوزا عثماني تزور جياني إنفانتينو في باريس
٢٩ يوليو ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
The Women’s Football Campaign is designed to support associations in delivering grassroots and small-sided football events to boost the participation of young girls and promote existing competitions and programmes.
كرة القدم للسيدات
2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
٣ يناير ٢٠٢٤
MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 21: Darwin Nuñez (R) of Uruguay celebrates with Facundo Pellistri (L) of Uruguay after scoring the team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Uruguay and Bolivia at Centenario Stadium on November 21, 2023 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)
تصنيف الرجال
إنجلترا تنضم إلى ثلاثي الصدارة، وجزر القُمر تحقق قفزة نوعية
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
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