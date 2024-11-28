اتحاد كوسوفو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffk-kosova.com
العنوان
28 Nentori nr; 171 ,
10000 PRISHTINA
Kosovo
طرق التواصل
الهاتف: +381/38 600 220
البريد الإلكتروني:info@ffk-kosova.com
فاكس: +381/38 548 560
التنظيم
الرئيس
أجيم أديمي
نائب الرئيس
بكر بري
الأمين العام بالوكالة
Markus WEIDNER
أمين الصندوق
إندريت كانولي
مدير الوسائط والاتصالات
ماكي بجرامي
المدير الفني
Markus WEIDNER
مدرب وطني لفريق الرجال
Franco FODA
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Sami SERMAXHAJ
Chairperson of the Referees Committee
Perparim HASANAJ
رئيس/مدير قسم الحكام
فيسار كاستراتي
منسّق الحكام
فيسار كاستراتي
منسق المباريات داخل الصالات
زجيم سوجيفا
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