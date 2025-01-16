معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-afc.com
العنوان
AFC House,
Jalan 1 / 155B,
Bukit Jalil,
57000 KUALA LUMPUR
Malaysia
طرق التواصل
الهاتف: +60-3/8994 3388
البريد الإلكتروني:media@the-afc.com
فاكس: +60-3/8994 2689
التنظيم
الرئيس
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
Bahrain
نائب الرئيس الأول
زاو زاو
Myanmar
نائب الرئيس
داشو أوجين تسيشوب
Bhutan
غانباتار أمجالانباتار
Mongolia
مهدي تاج
Iran
هاشم حيدر
Lebanon
الأمين العام
ويندسور جون
Malaysia
آخر أخبار آسيا
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بالاتحاد البحريني لكرة القدم بمناسبة الاحتفال بإنجاز أكاديمية FIFA للمواهب
١٦ يناير ٢٠٢٥
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
برنامج FIFA Forward
برنامج FIFA Forward يدعم جنوب شرق آسيا للمساعدة في إطلاق الجيل القادم في كمبوديا
٥ يناير ٢٠٢٥