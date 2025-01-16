FIFA.com
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-afc.com

العنوان

AFC House,

Jalan 1 / 155B,

Bukit Jalil,

57000 KUALA LUMPUR

Malaysia

طرق التواصل

الهاتف: +60-3/8994 3388

البريد الإلكتروني:media@the-afc.com

فاكس: +60-3/8994 2689

التنظيم

الرئيس

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

Bahrain

Bahrain

نائب الرئيس الأول

زاو زاو

Myanmar

Myanmar

نائب الرئيس

داشو أوجين تسيشوب

Bhutan

Bhutan

غانباتار أمجالانباتار

Mongolia

Mongolia

مهدي تاج

Iran

Iran

هاشم حيدر

Lebanon

Lebanon

الأمين العام

ويندسور جون

Malaysia

Malaysia
FIFA/Coca-Cola World Ranking (آسيا)
آخر أخبار آسيا

آخر أخبار آسيا

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.

MANAMA, BAHRAIN - JANUARY 16: FIFA President Gianni Infantino delivers message via video during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event on January 16, 2025 in Manama, Bahrain. (Photo by Christophe Viseux - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بالاتحاد البحريني لكرة القدم بمناسبة الاحتفال بإنجاز أكاديمية FIFA للمواهب
١٦ يناير ٢٠٢٥
MANAMA, BAHRAIN - JANUARY 16: Players pose for group photo after receiving their awards during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event on January 16, 2025 in Manama, Bahrain. (Photo by Christophe Viseux - FIFA/FIFA via Getty Images)
التطور التقني
إنجاز نوعي لمخطط تطوير المواهب وأكاديمية FIFA للمواهب البحرين
١٦ يناير ٢٠٢٥
DOWA, MALAWI - MAY 3: A general view of FIFA Foundation activities at the Dzaleka Refugee Camp on May 3, 2024 in Dowa, Malawi. (Photo by Khuluma Singini / FIFA)
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
Cambodia v Malaysia, National Olympic Stadium, Phnom Penh, 2024 ASEAN Championship
برنامج FIFA Forward
برنامج FIFA Forward يدعم جنوب شرق آسيا للمساعدة في إطلاق الجيل القادم في كمبوديا
٥ يناير ٢٠٢٥
LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٤ يناير ٢٠٢٥
AFC

آسيا الإتحادات الأعضاء في

أستراليا
أستراليا
أفغانستان
أفغانستان
أوزبكستان
أوزبكستان
إندونيسيا
إندونيسيا
الأردن
الأردن
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
البحرين
السعودية
السعودية
الصين
الصين
العراق
العراق
الفلبين
الفلبين
الكويت
الكويت
المالديف
المالديف
الهند
الهند
اليابان
اليابان
اليمن
اليمن
باكستان
باكستان
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
بنغلاديش
بنغلاديش
بوتان
بوتان
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايلندا
تايلندا
تركمانستان
تركمانستان
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
سريلانكا
سريلانكا
سنغافورة
سنغافورة
سوريا
سوريا
طاجيكستان
طاجيكستان
عمان
عمان
غوام
غوام
فلسطين
فلسطين
فييتنام
فييتنام
قطر
قطر
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