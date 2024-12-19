اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-ffiri.com
العنوان
No. 4,
Third 12-meter St.,
Seoul Ave.,
19958-73781 TEHRAN
Iran
طرق التواصل
الهاتف: +98-21/8821 3308
البريد الإلكتروني:international@the-ffiri.com
فاكس: +98-21/8805 3605
التنظيم
الرئيس
مهدي تاج
نائب الرئيس
مهدي محمد نبي
الأمين العام
Hedayat MOMBENI
أمين الصندوق
Vahid FADAEE
المدير الفني
Majid JALALI
مدرب وطني لفريق الرجال
Amir GHALENOEI
مدرب وطني لفريق السيدات
مريم أزمونزافيكيفي
رئيس لجنة الحكام
دانيال مرادي
رئيس/مدير قسم الحكام
دانيال مرادي
منسّق الحكام
دانيال مرادي
منسق المباريات داخل الصالات
Ehsan OSOULI
أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
البرازيل تعزز صدارتها لترتيب الرجال بعد فوزها بكأس العالم لكرة الصالات FIFA™ – وخمسة منتخبات جديدة تنضم إلى تصنيف السيدات
١١ أكتوبر ٢٠٢٤