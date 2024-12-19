FIFA.com

اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم

اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-ffiri.com

العنوان

No. 4,

Third 12-meter St.,

Seoul Ave.,

19958-73781 TEHRAN

Iran

طرق التواصل

الهاتف: +98-21/8821 3308

البريد الإلكتروني:international@the-ffiri.com

فاكس: +98-21/8805 3605

التنظيم

الرئيس

مهدي تاج

نائب الرئيس

مهدي محمد نبي

الأمين العام

Hedayat MOMBENI

أمين الصندوق

Vahid FADAEE

المدير الفني

Majid JALALI

مدرب وطني لفريق الرجال

Amir GHALENOEI

مدرب وطني لفريق السيدات

مريم أزمونزافيكيفي

رئيس لجنة الحكام

دانيال مرادي

رئيس/مدير قسم الحكام

دانيال مرادي

منسّق الحكام

دانيال مرادي

منسق المباريات داخل الصالات

Ehsan OSOULI

تصنيف جمهورية إيران الإسلامية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Thousands of women dressed in red wave flags and chant at Naqsh-e Jahan Stadium in Isfahan, Iran, on December 16, 2024. The event is a rare exception, as women are usually banned from attending stadium matches in Iran. (Photo by Hossein / Middle East Images / Middle East Images via AFP) (Photo by HOSSEIN/Middle East Images/AFP via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يرحب بالحضور المتزايد للنساء في ملاعب كرة القدم في إيران
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
Oumar Sako of Niger (L) celebrates goal with teammate Boubacar Djibrill Goumey during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Niger and Ghana at Stade Municipal de Berkane in Berkane, Morocco on 9 September 2024 ©Nabil Ramdani/BackpagePix
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 06: Players of Brazil celebrate victory with the trophy following the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 Final between Brazil and Argentina at Humo Arena on October 06, 2024 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
البرازيل تعزز صدارتها لترتيب الرجال بعد فوزها بكأس العالم لكرة الصالات FIFA™ – وخمسة منتخبات جديدة تنضم إلى تصنيف السيدات
١١ أكتوبر ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Muhammad Nurikhwan Bin Othman of Brunei Darussalam celebrates after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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