اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ctfa.com.tw
العنوان
2F.,
No. 730,
ZhongYang Rd.,
XinZhuang Dist.,
242030 New Taipei City
Chinese Taipei
طرق التواصل
الهاتف: +886-2/2596 1185
البريد الإلكتروني:tpe@the-afc.com
فاكس: +886-2/2595 1594
التنظيم
الرئيس
WANG Ling-Hsiang
نائب الرئيس
CHAO Jung-Jui
الأمين العام بالوكالة
CHEN Liang-Chen
المدير الفني
Mehmet Fatih KALE
مدرب وطني لفريق الرجال
Gary WHITE
مدرب وطني لفريق السيدات
CHAN Hiu-Ming
رئيس لجنة الحكام
CHENG Chia-Shin
رئيس/مدير قسم الحكام
TSAI Chen-Hsiung
منسّق الحكام
YANG Shng Yung
أحدث المواضيع من اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم
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البطولات
معارك نارية وديربيات إقليمية في منافسات الجولة الرابعة
١٤ أكتوبر ٢٠١٩
تقام هذا الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، حيث ستعيش مختلف أنحاء القارة على وقع ديربيات إقليمية ومعارك نارية بين منتخبات عملاقة في الصراع على مراكز الصدارة، إذ ستواجه كل من اليابان وقطر وكوريا الج...