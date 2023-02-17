FIFA.com

اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم

اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ctfa.com.tw

العنوان

2F.,

No. 730,

ZhongYang Rd.,

XinZhuang Dist.,

242030 New Taipei City

Chinese Taipei

طرق التواصل

الهاتف: +886-2/2596 1185

البريد الإلكتروني:tpe@the-afc.com

فاكس: +886-2/2595 1594

التنظيم

الرئيس

WANG Ling-Hsiang

نائب الرئيس

CHAO Jung-Jui

الأمين العام بالوكالة

CHEN Liang-Chen

المدير الفني

Mehmet Fatih KALE

مدرب وطني لفريق الرجال

Gary WHITE

مدرب وطني لفريق السيدات

CHAN Hiu-Ming

رئيس لجنة الحكام

CHENG Chia-Shin

رئيس/مدير قسم الحكام

TSAI Chen-Hsiung

منسّق الحكام

YANG Shng Yung

تصنيف تايباي الصينية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

AUCKLAND, NEW ZEALAND - FEBRUARY 17: A general view of the Chile dressing room prior to the International Friendly match between Argentina and Chile as part of the 2023 FIFA World Cup Play Off Tournament at North Harbour Stadium on February 17, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images)
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كل ما تحتاج معرفته عن كأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣
١٧ فبراير ٢٠٢٣
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سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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إيران والإمارات يتعثران مجدداً وسوريا تحقق العلامة الكاملة
١٤ نوفمبر ٢٠١٩
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البطولات
ثلاث علامات كاملة وسقوط مفاجئ لإيران والإمارات
١٥ أكتوبر ٢٠١٩
البطولات
معارك نارية وديربيات إقليمية في منافسات الجولة الرابعة
١٤ أكتوبر ٢٠١٩
تقام هذا الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، حيث ستعيش مختلف أنحاء القارة على وقع ديربيات إقليمية ومعارك نارية بين منتخبات عملاقة في الصراع على مراكز الصدارة، إذ ستواجه كل من اليابان وقطر وكوريا الج...
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