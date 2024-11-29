اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-fftl.org
العنوان
Campo Democracia Ave. Bairo Formosa,
DILI
Timor-Leste
طرق التواصل
الهاتف: +670/331 0670
البريد الإلكتروني:international@fftl.tl
فاكس: +670-331/0671
التنظيم
الرئيس
Nilton GUSMAO
نائب الرئيس
فالور راتي
الأمين العام
Jose Adilson RIBEIRO
أمين الصندوق
سولانجي بورجيس
مدير الوسائط والاتصالات
روجيريو بيريس
المدير الفني
غاسبار دا سيلفا
مدرب وطني لفريق الرجال
Simon ELISSETCHE
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
ENTIL
منسق الحكّام
نيفيو دا كوستا فيرنانديز
منسق المباريات داخل الصالات
لورينكو جوتيريس
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