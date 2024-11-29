FIFA.com

اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم

اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-fftl.org

العنوان

Campo Democracia Ave. Bairo Formosa,

DILI

Timor-Leste

طرق التواصل

الهاتف: +670/331 0670

البريد الإلكتروني:international@fftl.tl

فاكس: +670-331/0671

التنظيم

الرئيس

Nilton GUSMAO

نائب الرئيس

فالور راتي

الأمين العام

Jose Adilson RIBEIRO

أمين الصندوق

سولانجي بورجيس

مدير الوسائط والاتصالات

روجيريو بيريس

المدير الفني

غاسبار دا سيلفا

مدرب وطني لفريق الرجال

Simon ELISSETCHE

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

ENTIL

منسق الحكّام

نيفيو دا كوستا فيرنانديز

منسق المباريات داخل الصالات

لورينكو جوتيريس

تصنيف تيمور الشرقية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 15: A group photo during the ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA on November 15, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA
١٦ نوفمبر ٢٠٢٣
HO CHI MINH CITY, VIETNAM - MARCH 28: A group photo during the FIFA Forward 3.0 Workshop for ASEAN Member Associations on March 28, 2023 in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Minh Hoang – FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
اجتماع أعضاء اتحاد الآسيان في فيتنام لورشة عمل برنامج FIFA Forward
٣ أبريل ٢٠٢٣
المنظمة
منطقة جنوب شرق آسيا تحتل الأولوية في إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس
١١ مارس ٢٠٢٣
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البطولات
تأهلٌ تاريخي لمنغوليا مع أربعة منتخبات
١١ يونيو ٢٠١٩
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