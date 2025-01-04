FIFA.com

الاتحاد الكويتي لكرة القدم

الاتحاد الكويتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.kuwait-fa.org

العنوان

Udailiya,

Block 4,

Sami A. AlMunayes St.,

KFA HQ.,

P.O. Box 2029,

Safat 13021 Kuwait

Kuwait

طرق التواصل

الهاتف: +965/22555851

البريد الإلكتروني:Info@kuwait-fa.org

فاكس: +965/22555935

التنظيم

الرئيس

H.E. Sheikh Ahmad Yousef AL SABAH

نائب الرئيس

Mubarak AL ENEZI

Osama HUSSAIN

الأمين العام بالوكالة

Saleh Nasser AL MAJROUB

مدير الوسائط والاتصالات

ساتام الساهلي

المدير الفني

بدر أحمد

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Juan Antonio PIZZI

رئيس لجنة الحكام

ميكي بوسلير

رئيس/مدير قسم الحكام

Ghanim AL SAHALI

منسّق الحكام

REFEREE DEPARTMENT KFA

تصنيف الكويت
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الكويتي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الكويتي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٤ يناير ٢٠٢٥
DOHA, QATAR - JUNE 20: (EDITORS NOTE: This photograph was taken using a drone) An aerial view of Lusail Stadium at sunrise on June 20, 2022 in Doha, Qatar. The 80,000-seat stadium, designed by Foster + Partners studio, will host the final game of the FIFA World Cup Qatar 2022 starting in November. (Photo by David Ramos/Getty Images)
تطوير المواهب
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
٢ ديسمبر ٢٠٢٤
China's Wei Shihao (L) fights for the ball with Indonesia's Nathan Tjoe-A-On during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between China and Indonesia at Qingdao, in eastern China's Shandong province on October 15, 2024. (Photo by AFP) / China OUT (Photo by -/AFP via Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ نوفمبر ٢٠٢٤
MANAMA, BAHRAIN - OCTOBER 22: FIFA hosts Financial Governance workshop on October 22, 2024 in Manama, Bahrain. (Photo courtesy of Bahrain Football Association)
المنظمة
FIFA يُنظِّم ورشة عمل إقليمية للحوكمة المالية في البحرين
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 21: A view of the action during the Seoul 2024 Homeless World Cup at Hanyang University on September 21, 2024 in Seoul, South Korea. (Photo courtesy of Homeless World Cup)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (سبتمبر/أيلول 2024)
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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