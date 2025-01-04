الاتحاد الكويتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.kuwait-fa.org
العنوان
Udailiya,
Block 4,
Sami A. AlMunayes St.,
KFA HQ.,
P.O. Box 2029,
Safat 13021 Kuwait
Kuwait
طرق التواصل
الهاتف: +965/22555851
البريد الإلكتروني:Info@kuwait-fa.org
فاكس: +965/22555935
التنظيم
الرئيس
H.E. Sheikh Ahmad Yousef AL SABAH
نائب الرئيس
Mubarak AL ENEZI
Osama HUSSAIN
الأمين العام بالوكالة
Saleh Nasser AL MAJROUB
مدير الوسائط والاتصالات
ساتام الساهلي
المدير الفني
بدر أحمد
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Juan Antonio PIZZI
رئيس لجنة الحكام
ميكي بوسلير
رئيس/مدير قسم الحكام
Ghanim AL SAHALI
منسّق الحكام
REFEREE DEPARTMENT KFA
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