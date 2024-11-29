اتحاد سنغافورة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fas.org.sg
العنوان
100 Tyrwhitt Road,
Jalan Besar Stadium 01-02,
207542 SINGAPORE
Singapore
طرق التواصل
الهاتف: +65/6880 3199
البريد الإلكتروني:gensec@fas.org.sg
فاكس: +65/6293 3728
التنظيم
الرئيس
برنارد تان
نائب الرئيس
بن تنج
رزالي سعد
سيلفاراتنام ثافانيسون
هوك سنغ تيو
الأمين العام
Chun-Liang CHEW
أمين الصندوق
ليلينا ليم
مدير الوسائط والاتصالات
مصطفى احسان
المدير الفني
ميك براون
مدرب وطني لفريق الرجال
Tsutomu OGURA
مدرب وطني لفريق السيدات
Karim BENCHERIFA
Chairperson of the Referees Committee
Lim Tong HAI
رئيس/مدير قسم الحكام
نظير حسين
منسّق الحكام
نظير حسين
أحدث المواضيع من اتحاد سنغافورة لكرة القدم
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النزاهة
إنفانتينو في قمة النزاهة: لا حل لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات إلا بتضافر جهود FIFA والاتحادات الوطنية
٤ أبريل ٢٠٢٤