FIFA.com

اتحاد سنغافورة لكرة القدم

اتحاد سنغافورة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fas.org.sg

العنوان

100 Tyrwhitt Road,

Jalan Besar Stadium 01-02,

207542 SINGAPORE

Singapore

طرق التواصل

الهاتف: +65/6880 3199

البريد الإلكتروني:gensec@fas.org.sg

فاكس: +65/6293 3728

التنظيم

الرئيس

برنارد تان

نائب الرئيس

بن تنج

رزالي سعد

سيلفاراتنام ثافانيسون

هوك سنغ تيو

الأمين العام

Chun-Liang CHEW

أمين الصندوق

ليلينا ليم

مدير الوسائط والاتصالات

مصطفى احسان

المدير الفني

ميك براون

مدرب وطني لفريق الرجال

Tsutomu OGURA

مدرب وطني لفريق السيدات

Karim BENCHERIFA

Chairperson of the Referees Committee

Lim Tong HAI

رئيس/مدير قسم الحكام

نظير حسين

منسّق الحكام

نظير حسين

تصنيف سنغافورة
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد سنغافورة لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سنغافورة لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
Fiji celebrate a goal at the OFC Women's Olympic Football Tournament in Samoa.
كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
شابات فيجي جاهزات للحدث الكبير
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
FIFA Football for Schools in Tanzania
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أبريل/نيسان 2024)
١ مايو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - APRIL 04: FIFA President Gianni Infantino speaks during a piece to camera message for the FIFA Integrity Summit at the Home of FIFA on April 4, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
النزاهة
إنفانتينو في قمة النزاهة: لا حل لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات إلا بتضافر جهود FIFA والاتحادات الوطنية
٤ أبريل ٢٠٢٤
SINGAPORE, SINGAPORE - NOVEMBER 13: A general view of Singapore city skyline during a welcome reception at the National Gallery Singapore on Day 1 of the Commonwealth Games Federation General Assembly on November 13, 2023 in Singapore. (Photo by Annice Lyn/Getty Images for the Commonwealth Games Federation)
النزاهة
FIFA يعقد مؤتمراً خاصاً بالنزاهة في عالم كرة القدم
١٥ فبراير ٢٠٢٤
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