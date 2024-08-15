اتحاد غوام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.guamfa.com
العنوان
P.O. Box 20008,
96921 BARRIGADA
Guam
طرق التواصل
الهاتف: +1-671/637 4321
البريد الإلكتروني:info@theguamfa.com
فاكس: +1-671/637 4323
التنظيم
الرئيس
فالنتينو سان جيل
نائب الرئيس
جورج لاي
الأمين العام
جوزيف ف.سيبيدا
أمينة الصندوق
Gladys SAZON
المسؤول الإعلامي
جيل إسبيريتو
المدير الفني
روس أوا
مدرب وطني لفريق الرجال
روس أوا
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Kristin THOMPSON
رئيس لجنة الحكام
فالنتينو سان جيل
رئيس/مدير قسم الحكام
George STEWART
منسّق الحكام
Joshua BAMBA
منسق المباريات داخل الصالات
فريد أليج
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