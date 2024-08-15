FIFA.com

اتحاد غوام لكرة القدم

اتحاد غوام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.guamfa.com

العنوان

P.O. Box 20008,

96921 BARRIGADA

Guam

طرق التواصل

الهاتف: +1-671/637 4321

البريد الإلكتروني:info@theguamfa.com

فاكس: +1-671/637 4323

التنظيم

الرئيس

فالنتينو سان جيل

نائب الرئيس

جورج لاي

الأمين العام

جوزيف ف.سيبيدا

أمينة الصندوق

Gladys SAZON

المسؤول الإعلامي

جيل إسبيريتو

المدير الفني

روس أوا

مدرب وطني لفريق الرجال

روس أوا

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Kristin THOMPSON

رئيس لجنة الحكام

فالنتينو سان جيل

رئيس/مدير قسم الحكام

George STEWART

منسّق الحكام

Joshua BAMBA

منسق المباريات داخل الصالات

فريد أليج

تصنيف غوام
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد غوام لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غوام لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

GUAM - AUGUST 8; A general view of Groundbreaking Ceremony at Agat, Senator Vicente Pangelinan Southern Soccer Complex, on August 8, 2024 in Guam. Picture credit: Christian Prangan / FIFA
المنظمة
دفعة كبيرة لكرة القدم في غوام بفضل مؤسسة FIFA وبرنامج FIFA Forward
١٥ أغسطس ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
BARRIGADA, GUAM - DECEMBER 03: A group photo during the FIFA President Gianni Infantino visit to Guam at Guam Football Association Headquarters on December 03, 2023 in Barrigada, Guam. (Photo by Jacques Masangkay/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو يُشيد بتطور كرة القدم في غوام بأول زيارة له إلى البلاد
٤ ديسمبر ٢٠٢٣
BELIZE CITY, BELIZE - AUGUST 17: FIFA Technical Consultant Juan Pablo Ángel poses with attendees for a group photo during Football for Schools at Princess Ramada Hotel on August 17, 2022 in Belize City, Belize. (Photo by Ivan Valencia/FIFA)
المنظمة
2022، عام من التعلم مع Football for Schools
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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البطولات
سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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