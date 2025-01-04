الاتحاد السعودي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.saff.com.sa
العنوان
Al Yasmin District,
King Abdul Aziz Rd,,
13322 RIYADH
Saudi Arabia
طرق التواصل
الهاتف: +966-11/829 2888
البريد الإلكتروني:info@saff.com.sa
فاكس: +966-11/829 2828
التنظيم
الرئيس
ياسر المسحل
نائب الرئيس
Lamia BAHAIAN
الأمين العام
إبراهيم القاسم
المدير الفني
مونيكا ستاب
ناصر لارجيت
مدرب المنتخب الوطني للرجال
هيرفي رونار
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
ليويس كورتيس
Chairperson of the Referees Committee
مانويل نافارو
Head/Director of the Referees Department
Farkhad ABDULLAEV
منسّق الحكام
Emad AL GAMIDI
Mohamed Atef Youssef ALI
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