FIFA.com

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.saff.com.sa

العنوان

Al Yasmin District,

King Abdul Aziz Rd,,

13322 RIYADH

Saudi Arabia

طرق التواصل

الهاتف: +966-11/829 2888

البريد الإلكتروني:info@saff.com.sa

فاكس: +966-11/829 2828

التنظيم

الرئيس

ياسر المسحل

نائب الرئيس

Lamia BAHAIAN

الأمين العام

إبراهيم القاسم

المدير الفني

مونيكا ستاب

ناصر لارجيت

مدرب المنتخب الوطني للرجال

هيرفي رونار

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

ليويس كورتيس

Chairperson of the Referees Committee

مانويل نافارو

Head/Director of the Referees Department

Farkhad ABDULLAEV

منسّق الحكام

Emad AL GAMIDI

Mohamed Atef Youssef ALI

تصنيف السعودية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد السعودي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد السعودي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٤ يناير ٢٠٢٥
NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 27: Lynn Williams #6, Emma Sears #26, and Mallory Swanson #9 of United States celebrate after a goal during the second half of the match between USA and Iceland at GEODIS Park on October 27, 2024 in Nashville, Tennessee. (Photo by Johnnie Izquierdo/Getty Images)
تصنيف السيدات
تغيير على المنصة وثبات في القمة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 11: FIFA President Gianni Infantino records piece to camera after the Extraordinary FIFA Congress 2024 at the Home of FIFA on December 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو: تُرسل حقوق استضافة كأس العالم FIFA لعامي 2030 و2034 رسالة قوية تدل على القوة والوحدة
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 11: FIFA President Gianni Infantino poses with a card announcing Saudi Arabia as hosts of the FIFA World Cup 2034 after the Extraordinary FIFA Congress 2024 at the Home of FIFA on December 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يتوقع أن تكون كأس العالم FIFA ‏2034™ "مذهلة" في المملكة العربية السعودية
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
Extraordinary FIFA Congress appoints hosts of 2030 and 2034 editions of FIFA World Cup™
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
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