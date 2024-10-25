الاتحاد السوري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.sfa.sy
العنوان
Al Faihaa Sports Complex,
P.O. Box 421,
011 DAMASCUS
Syria
طرق التواصل
الهاتف: +963-11/443 0450
البريد الإلكتروني:syrianfa@hotmail.com
فاكس: +963-11/333 5866
التنظيم
الأمين العام
Mohamed DAKOURI
أمين الصندوق
عماد قاسم
مدير الوسائط والاتصالات
محمد بشار
المدير الفني
مهند الفكير
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Jose Maria LANA
مدرب وطني لفريق السيدات
سالم جبلاوي
Chairperson of the Referees Committee
Mohammed KOUSA
Head/Director of the Referees Department
Khader HAJ KHADER
منسّق الحكام
Masoud TUFAYLIEH
منسق المباريات داخل الصالات
أحمد فيصل
أحدث المواضيع من الاتحاد السوري لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣