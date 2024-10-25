FIFA.com

الاتحاد السوري لكرة القدم

الاتحاد السوري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.sfa.sy

العنوان

Al Faihaa Sports Complex,

P.O. Box 421,

011 DAMASCUS

Syria

طرق التواصل

الهاتف: +963-11/443 0450

البريد الإلكتروني:syrianfa@hotmail.com

فاكس: +963-11/333 5866

التنظيم

الأمين العام

Mohamed DAKOURI

أمين الصندوق

عماد قاسم

مدير الوسائط والاتصالات

محمد بشار

المدير الفني

مهند الفكير

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Jose Maria LANA

مدرب وطني لفريق السيدات

سالم جبلاوي

Chairperson of the Referees Committee

Mohammed KOUSA

Head/Director of the Referees Department

Khader HAJ KHADER

منسّق الحكام

Masoud TUFAYLIEH

منسق المباريات داخل الصالات

أحمد فيصل

تصنيف سوريا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد السوري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد السوري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MANAMA, BAHRAIN - OCTOBER 22: FIFA hosts Financial Governance workshop on October 22, 2024 in Manama, Bahrain. (Photo courtesy of Bahrain Football Association)
المنظمة
FIFA يُنظِّم ورشة عمل إقليمية للحوكمة المالية في البحرين
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 27: A general view of the FIFA Forward Programme on April 27, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by MOSAALKATHAMI/Saudi Arabian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 08: Players line up on the pitch for a minutes silence in memory of the victims of an earthquake in Turkey and Syria prior to the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Semi Final match between Al Ahly and Real Madrid CF at Prince Moulay Abdellah on February 08, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
Football Unites the World
تعبئة مجتمع كرة القدم في مواجهة المأساة
٢٠ فبراير ٢٠٢٣
AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 05: FIFA Flag Carriers during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Japan and Croatia at Al Janoub Stadium on December 05, 2022 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
مؤسسة FIFA
مؤسسة FIFA تتبرع بمليون دولار أمريكي لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا
١٧ فبراير ٢٠٢٣
TANGER MED, MOROCCO - FEBRUARY 07: Players line up on the pitch for a minutes silence in memory of the victims of an earthquake in Turkey and Syria prior to the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Semi Final match between Flamengo v Al Hilal SFC at Stade Ibn-Batouta on February 07, 2023 in Tanger Med, Morocco. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022™
FIFA يتقدم بأحر تعازيه في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
٨ فبراير ٢٠٢٣
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