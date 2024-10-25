FIFA.com

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pfa.ps

العنوان

Near Faisal Al-Husseini Stadium,

P.O. Box 4373,

JERUSALEM-AL-RAM

Palestine

طرق التواصل

الهاتف: +972-2/234 8691

البريد الإلكتروني:international.dept.pfa@gmail.com

فاكس: +972-2/234 8690

التنظيم

الرئيس

جبريل الرجوب

نائب الرئيس

ابراهيم ابو سالم

سوزان شلبي مولانو

الأمين العام

فراس أبو هلال

أمين الصندوق

إبراهيم عليان

مدير الوسائط والاتصالات

عبداللطيف قيوي

المدير الفني

عبدالناصر بركات

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Ihab ABUJAZAR

مدرب وطني لفريق السيدات

عامر خير

Chairperson of the Referees Committee

Kefah SHARIEF

رئيس/مدير قسم الحكام

إبراهيم غاروف

منسّق الحكام

ميشيل حنانيا

منسق المباريات داخل الصالات

حسام الحسين

تصنيف فلسطين
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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