الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pfa.ps
العنوان
Near Faisal Al-Husseini Stadium,
P.O. Box 4373,
JERUSALEM-AL-RAM
Palestine
طرق التواصل
الهاتف: +972-2/234 8691
البريد الإلكتروني:international.dept.pfa@gmail.com
فاكس: +972-2/234 8690
التنظيم
الرئيس
جبريل الرجوب
نائب الرئيس
ابراهيم ابو سالم
سوزان شلبي مولانو
الأمين العام
فراس أبو هلال
أمين الصندوق
إبراهيم عليان
مدير الوسائط والاتصالات
عبداللطيف قيوي
المدير الفني
عبدالناصر بركات
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Ihab ABUJAZAR
مدرب وطني لفريق السيدات
عامر خير
Chairperson of the Referees Committee
Kefah SHARIEF
رئيس/مدير قسم الحكام
إبراهيم غاروف
منسّق الحكام
ميشيل حنانيا
منسق المباريات داخل الصالات
حسام الحسين
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