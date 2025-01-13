FIFA.com

الاتحاد اليمني لكرة القدم

الاتحاد اليمني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.yemenfa.com

العنوان

Quarter of Sport Al Jeraf (Stadium Ali Muhsen),

P.O. Box 908 Sanaa,

AL-THAWRA CITY

Yemen

طرق التواصل

الهاتف: +967-1/310 923

البريد الإلكتروني:gs.office@yemen-fa.com

فاكس: +967-1/431 953

التنظيم

الرئيس

أحمد صالح العيسي

نائب الرئيس

حسن بشنفر

الأمين العام

حميد الشيباني

أمين الصندوق

محمد الطويل

مدير الوسائط والاتصالات

معوض الخميس

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Noureddine OULD ALI

Chairperson of the Referees Committee

Ahmed ANAAM

Head/Director of the Referees Department

Mukhtar SALEH ALYARIMI

منسق الحكّام

جمال الخواربي

منسق المباريات داخل الصالات

لبيب المهدي

تصنيف اليمن
التصنيف الكامل للرجال
أحدث المواضيع من الاتحاد اليمني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد اليمني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DOWA, MALAWI - MAY 3: A general view of FIFA Foundation activities at the Dzaleka Refugee Camp on May 3, 2024 in Dowa, Malawi. (Photo by Khuluma Singini / FIFA)
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
MANAMA, BAHRAIN - OCTOBER 22: FIFA hosts Financial Governance workshop on October 22, 2024 in Manama, Bahrain. (Photo courtesy of Bahrain Football Association)
المنظمة
FIFA يُنظِّم ورشة عمل إقليمية للحوكمة المالية في البحرين
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 27: A general view of the FIFA Forward Programme on April 27, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by MOSAALKATHAMI/Saudi Arabian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣
A general view for katara Opera House which host the draw for the FIFA Arab Cup 2021 on Monday 26 April 2021 in Doha, Qatar.
البطولات
الإثارة تتزايد قبل قرعة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
٢٦ أبريل ٢٠٢١
VOLGOGRAD, RUSSIA - JUNE 25: A Saudi Arabia and an Egypt fan enjoy the pre match atmosphere prior to the 2018 FIFA World Cup Russia group A match between Saudia Arabia and Egypt at Volgograd Arena on June 25, 2018 in Volgograd, Russia. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
قرعة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ في أرقام
٢٦ أبريل ٢٠٢١
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