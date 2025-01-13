الاتحاد اليمني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.yemenfa.com
العنوان
Quarter of Sport Al Jeraf (Stadium Ali Muhsen),
P.O. Box 908 Sanaa,
AL-THAWRA CITY
Yemen
طرق التواصل
الهاتف: +967-1/310 923
البريد الإلكتروني:gs.office@yemen-fa.com
فاكس: +967-1/431 953
التنظيم
الرئيس
أحمد صالح العيسي
نائب الرئيس
حسن بشنفر
الأمين العام
حميد الشيباني
أمين الصندوق
محمد الطويل
مدير الوسائط والاتصالات
معوض الخميس
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Noureddine OULD ALI
Chairperson of the Referees Committee
Ahmed ANAAM
Head/Director of the Referees Department
Mukhtar SALEH ALYARIMI
منسق الحكّام
جمال الخواربي
منسق المباريات داخل الصالات
لبيب المهدي
أحدث المواضيع من الاتحاد اليمني لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣