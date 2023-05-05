اتحاد تركمانستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.tff.com.tm
العنوان
G.Kuliyev street 68,
744 001 ASHGABAT
Turkmenistan
طرق التواصل
الهاتف: +993-12/362660
البريد الإلكتروني:tkm@the-afc.com
فاكس: +993-12/363433
التنظيم
الرئيس
Guvanch OVEKOV
الأمين العام
Serdar GELDIYEV
أمين الصندوق
Jumamyrat DURDYYEV
مدير الوسائط والاتصالات
أورازجيلدي جيلدييف
المدير الفني
Rovshen MEREDOV
مدرب وطني لفريق الرجال
Mergen ORAZOV
مدرب وطني لفريق السيدات
كاميل مينغازوف
Chairperson of the Referees Committee
Allabergen SAPAEV
رئيس/مدير قسم الحكام
Charymyrat KURBANOV
منسّق الحكام
Charymyrat KURBANOV
منسق المباريات داخل الصالات
جوفانش كاناييف
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