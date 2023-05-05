FIFA.com

اتحاد تركمانستان لكرة القدم

اتحاد تركمانستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.tff.com.tm

العنوان

G.Kuliyev street 68,

744 001 ASHGABAT

Turkmenistan

طرق التواصل

الهاتف: +993-12/362660

البريد الإلكتروني:tkm@the-afc.com

فاكس: +993-12/363433

التنظيم

الرئيس

Guvanch OVEKOV

الأمين العام

Serdar GELDIYEV

أمين الصندوق

Jumamyrat DURDYYEV

مدير الوسائط والاتصالات

أورازجيلدي جيلدييف

المدير الفني

Rovshen MEREDOV

مدرب وطني لفريق الرجال

Mergen ORAZOV

مدرب وطني لفريق السيدات

كاميل مينغازوف

Chairperson of the Referees Committee

Allabergen SAPAEV

رئيس/مدير قسم الحكام

Charymyrat KURBANOV

منسّق الحكام

Charymyrat KURBANOV

منسق المباريات داخل الصالات

جوفانش كاناييف

تصنيف تركمانستان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد تركمانستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تركمانستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ASHGABAT, TURKMENISTAN - MAY 04: FIFA President Gianni Infantino and Football Federation of Turkmenistan (TFF) President Arslan Aynazarov (CR) pose for a group photo with youth players during the FIFA President Gianni Infantino visit to Turkmenistan on May 04, 2023 in Ashgabat, Turkmenistan. (Photo by TFF)
الرئيس
إنفانتينو يزور تركمانستان ويناقش تطوير كرة القدم مع الرئيس سردار بيردي محمدوف
٥ مايو ٢٠٢٣
DUSHANBE, TAJIKISTAN - MAY 02: FIFA President Gianni Infantino (L) and CAFA President and Tajikistan Football Federation (TFF) President Rustam Emomali (R) pose for a photo with pennants during the 8th CAFA Congress on May 02, 2023 in Dushanbe, Tajikistan. (Photo Courtesy by FA Tajikistan Media Department)
الرئيس
رئيس FIFA يهنئ رئيس اتحاد وسط آسيا لكرة القدم على إعادة انتخابه
٣ مايو ٢٠٢٣
DOHA, QATAR - SEPTEMBER 09: FIFA President Gianni Infantino (R) and Football Federation of Turkmenistan President Arslan Aynazarov (L) meet on September 9, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Serhat Akin/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يستقبل نظيره التركمانستاني
٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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البطولات
أمانوف: الفضل للمشجعين في نجاح تركمانستان
٢٨ أبريل ٢٠٢٠
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البطولات
سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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