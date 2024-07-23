FIFA.com

اتحاد جزر المالديف لكرة القدم

اتحاد جزر المالديف لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fam.mv

العنوان

Ma. Oliveena,

Ground Floor,

Chaandhanee Magu,

20195 MALE

Maldives

طرق التواصل

الهاتف: +960/3317 006

البريد الإلكتروني:media@famaldives.com

فاكس: +960/3317 005

التنظيم

رئيس لجنة التسوية

Ahmed ZUHOOR

الأمين العام

Nahil SIDDEEQ

مدير الوسائط والاتصالات

فايد إبراهيم

المدير الفني

Ahmed SHAKIR

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Ali SUZAIN

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Mohamed NIZAM

منسق المباريات داخل الصالات

إسماعيل رياز

تصنيف المالديف
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جزر المالديف لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جزر المالديف لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JULY 10: General view of the Home of FIFA on 10 July, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
المنظمة
تعيين لجنتَي تسوية في تونس والمالديف
٢٣ يوليو ٢٠٢٤
NASSAU, BAHAMAS - DECEMBER 13: The Financial governance workshop Caribbean Bahamas on December 13, 2023 in Nassau, Bahamas. (Photo by Al Rahming/FIFA)
لجنة الأخلاقيات
لجنة الأخلاقيات المستقلة توقف مؤقتاً رئيس اتحاد المالديف لكرة القدم
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
MALDIVES: Mahibadhoo Stadium renamed PELE STADIUM
الرئيس
تدشين ملعب بيليه في المالديف
٢٨ مايو ٢٠٢٣
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البطولات
سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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البطولات
إيران والإمارات يتعثران مجدداً وسوريا تحقق العلامة الكاملة
١٤ نوفمبر ٢٠١٩
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