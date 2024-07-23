اتحاد جزر المالديف لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fam.mv
العنوان
Ma. Oliveena,
Ground Floor,
Chaandhanee Magu,
20195 MALE
Maldives
طرق التواصل
الهاتف: +960/3317 006
البريد الإلكتروني:media@famaldives.com
فاكس: +960/3317 005
التنظيم
رئيس لجنة التسوية
Ahmed ZUHOOR
الأمين العام
Nahil SIDDEEQ
مدير الوسائط والاتصالات
فايد إبراهيم
المدير الفني
Ahmed SHAKIR
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Ali SUZAIN
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Mohamed NIZAM
منسق المباريات داخل الصالات
إسماعيل رياز
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