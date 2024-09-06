FIFA.com

اتحاد طاجيكستان لكرة القدم

اتحاد طاجيكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fft.tj

العنوان

14/3 Ayni Street,

734 025 DUSHANBE

Tajikistan

طرق التواصل

الهاتف: +992-44/620 8181

البريد الإلكتروني:tajikfootball@yahoo.com

فاكس: +992-44/620 8282

التنظيم

الرئيس

رستم ايمومالي

نائب الرئيس

أليشر أورونوف

خورشيد ميرزو

ديلشود دجوراوف

الأمين العام

فوركاتشون أخمدجانوف

أمين الصندوق

حسن موبوروف

المسؤول الإعلامي

فريدون ساليف

المدير الفني

Uvaydo DAVLATBEKOV

مدرب وطني لفريق الرجال

Gela SHEKILADZE

مدرب وطني لفريق السيدات

Mubin ERGASHEV

Chairperson of the Referees Committee

أليشر أورونوف

Head/Director of the Referees Department

رستم عبد الله

منسق الحكّام

رستم عبد الله

منسق المباريات داخل الصالات

بختوفار ميليكوف

تصنيف طاجيكستان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد طاجيكستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد طاجيكستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
Afghanistan players celebrate futsal World Cup qualification
المنظمة
أوزبكستان 2024: حماسة كبيرة للتنافس في آسيا الوسطى
١٤ أغسطس ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - JANUARY 28: Tajikistan players and staff celebrate victory following the penalty shootout in the AFC Asian Cup Round of 16 match between Tajikistan and United Arab Emirates at Ahmad Bin Ali Stadium on January 28, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Adam Nurkiewicz/Getty Images)
تصنيف الرجال
طاجيكستان: طموح يعانق عنان السماء
١٩ فبراير ٢٠٢٤
ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
١٥ فبراير ٢٠٢٤
DUSHANBE, TAJIKISTAN - MAY 02: FIFA President Gianni Infantino (L) and CAFA President and Tajikistan Football Federation (TFF) President Rustam Emomali (R) pose for a photo with pennants during the 8th CAFA Congress on May 02, 2023 in Dushanbe, Tajikistan. (Photo Courtesy by FA Tajikistan Media Department)
الرئيس
رئيس FIFA يهنئ رئيس اتحاد وسط آسيا لكرة القدم على إعادة انتخابه
٣ مايو ٢٠٢٣
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