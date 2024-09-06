اتحاد طاجيكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fft.tj
العنوان
14/3 Ayni Street,
734 025 DUSHANBE
Tajikistan
طرق التواصل
الهاتف: +992-44/620 8181
البريد الإلكتروني:tajikfootball@yahoo.com
فاكس: +992-44/620 8282
التنظيم
الرئيس
رستم ايمومالي
نائب الرئيس
أليشر أورونوف
خورشيد ميرزو
ديلشود دجوراوف
الأمين العام
فوركاتشون أخمدجانوف
أمين الصندوق
حسن موبوروف
المسؤول الإعلامي
فريدون ساليف
المدير الفني
Uvaydo DAVLATBEKOV
مدرب وطني لفريق الرجال
Gela SHEKILADZE
مدرب وطني لفريق السيدات
Mubin ERGASHEV
Chairperson of the Referees Committee
أليشر أورونوف
Head/Director of the Referees Department
رستم عبد الله
منسق الحكّام
رستم عبد الله
منسق المباريات داخل الصالات
بختوفار ميليكوف
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