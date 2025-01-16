FIFA.com

الاتحاد البحريني لكرة القدم

الاتحاد البحريني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bfa.bh

العنوان

Bahrain National Stadium,

26402 MANAMA

Bahrain

طرق التواصل

الهاتف: +973/17 778 877

البريد الإلكتروني:info@bfa.bh

التنظيم

الرئيس

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة

نائب الرئيس

شك. خالد الخليفة

صاحب السمو شيخ خليفة الخليفة

علي أحمد البواينان

الأمين العام

راشد الزعابي

أمين الصندوق

علي أحمد البواينان

المسؤول الإعلامي

أحمد مهدي

المدير الفني

Ali Hasan SALEH

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Dragan TALAJIC

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

خالد الحربان

رئيس لجنة الحكام

Khalifa AL DOSERI

رئيس/مدير قسم الحكام

ياسر توليفات

منسّق الحكام

Khaled ALALLAN

منسق كرة الصالات

عارف المناعي

تصنيف البحرين
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد البحريني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد البحريني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MANAMA, BAHRAIN - JANUARY 16: FIFA President Gianni Infantino delivers message via video during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event on January 16, 2025 in Manama, Bahrain. (Photo by Christophe Viseux - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بالاتحاد البحريني لكرة القدم بمناسبة الاحتفال بإنجاز أكاديمية FIFA للمواهب
١٦ يناير ٢٠٢٥
MANAMA, BAHRAIN - JANUARY 16: Players pose for group photo after receiving their awards during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event on January 16, 2025 in Manama, Bahrain. (Photo by Christophe Viseux - FIFA/FIFA via Getty Images)
التطور التقني
إنجاز نوعي لمخطط تطوير المواهب وأكاديمية FIFA للمواهب البحرين
١٦ يناير ٢٠٢٥
China's Wei Shihao (L) fights for the ball with Indonesia's Nathan Tjoe-A-On during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between China and Indonesia at Qingdao, in eastern China's Shandong province on October 15, 2024. (Photo by AFP) / China OUT (Photo by -/AFP via Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA programme for Algerian Women's referees Oran
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أكتوبر/تشرين الأول 2024)
١ نوفمبر ٢٠٢٤
MANAMA, BAHRAIN - OCTOBER 22: FIFA hosts Financial Governance workshop on October 22, 2024 in Manama, Bahrain. (Photo courtesy of Bahrain Football Association)
المنظمة
FIFA يُنظِّم ورشة عمل إقليمية للحوكمة المالية في البحرين
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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