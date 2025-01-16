الاتحاد البحريني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bfa.bh
العنوان
Bahrain National Stadium,
26402 MANAMA
Bahrain
طرق التواصل
الهاتف: +973/17 778 877
البريد الإلكتروني:info@bfa.bh
التنظيم
الرئيس
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب الرئيس
شك. خالد الخليفة
صاحب السمو شيخ خليفة الخليفة
علي أحمد البواينان
الأمين العام
راشد الزعابي
أمين الصندوق
علي أحمد البواينان
المسؤول الإعلامي
أحمد مهدي
المدير الفني
Ali Hasan SALEH
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Dragan TALAJIC
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
خالد الحربان
رئيس لجنة الحكام
Khalifa AL DOSERI
رئيس/مدير قسم الحكام
ياسر توليفات
منسّق الحكام
Khaled ALALLAN
منسق كرة الصالات
عارف المناعي
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الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بالاتحاد البحريني لكرة القدم بمناسبة الاحتفال بإنجاز أكاديمية FIFA للمواهب
١٦ يناير ٢٠٢٥