اتحاد اليابان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.jfa.jp
العنوان
TOYOTA Tokyo Bld.,
1-4-18 Koraku,
Bunkyo-ku,
112-0004 TOKYO
Japan
طرق التواصل
الهاتف: +81-50/2018 1990
البريد الإلكتروني:inter_national@jfa.or.jp
فاكس: +81-3/3830 2005
التنظيم
الرئيس
Tsuneyasu MIYAMOTO
نائب الرئيس
Kazuyuki NISHIHARA
Takeshi OKADA
Yoshikazu NONOMURA
الأمين العام
Kazuyuki YUKAWA
أمين الصندوق
تسيوشي نيشيموتو
ماساشي فوكودا
مدير الوسائط والاتصالات
كاتو هايدكي
المدير الفني
Masanaga KAGEYAMA
مدرب وطني لفريق الرجال
هاجيمي موريياسو
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
نيلس نيلسن
Chairperson of the Referees Committee
Kenji OGIYA
Head/Director of the Referees Department
Shoji AKIE
منسق الحكّام
ريكا كيكشيما
منسق المباريات داخل الصالات
تسويوشي كيتازاوا
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