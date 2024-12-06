FIFA.com

اتحاد اليابان لكرة القدم

اتحاد اليابان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.jfa.jp

العنوان

TOYOTA Tokyo Bld.,

1-4-18 Koraku,

Bunkyo-ku,

112-0004 TOKYO

Japan

طرق التواصل

الهاتف: +81-50/2018 1990

البريد الإلكتروني:inter_national@jfa.or.jp

فاكس: +81-3/3830 2005

التنظيم

الرئيس

Tsuneyasu MIYAMOTO

نائب الرئيس

Kazuyuki NISHIHARA

Takeshi OKADA

Yoshikazu NONOMURA

الأمين العام

Kazuyuki YUKAWA

أمين الصندوق

تسيوشي نيشيموتو

ماساشي فوكودا

مدير الوسائط والاتصالات

كاتو هايدكي

المدير الفني

Masanaga KAGEYAMA

مدرب وطني لفريق الرجال

هاجيمي موريياسو

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

نيلس نيلسن

Chairperson of the Referees Committee

Kenji OGIYA

Head/Director of the Referees Department

Shoji AKIE

منسق الحكّام

ريكا كيكشيما

منسق المباريات داخل الصالات

تسويوشي كيتازاوا

تصنيف اليابان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد اليابان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد اليابان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 05: A general view inside the venue as Al Hilal is drawn during the 2025 FIFA Club World Cup Draw at Telemundo Studios on December 05, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال أندية الاتحاد الآسيوي وأوقيانوسيا على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "إنها فرصة تأتي مرة واحد بالعمر"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
China's Wei Shihao (L) fights for the ball with Indonesia's Nathan Tjoe-A-On during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between China and Indonesia at Qingdao, in eastern China's Shandong province on October 15, 2024. (Photo by AFP) / China OUT (Photo by -/AFP via Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ نوفمبر ٢٠٢٤
SEOUL, KOREA REPUBLIC - OCTOBER 30: FIFA President Gianni Infantino at the AFC Conference 2024 on October 30 2024 in Seoul, Korea Republic. (Photo by FIFA)
الرئيس
إنفانتينو: "بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ ستلعب دوراً رئيسياً في تطوير كرة القدم بالقارة الآسيوية "
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
FIFAe World Cup™ featuring eFootball™
المنظمة
KONAMI وFIFA يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الرياضة الإلكترونية
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
Cookie Settings