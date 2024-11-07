FIFA.com

اتحاد أوزبكستان لكرة القدم

اتحاد أوزبكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ufa.uz

العنوان

Uzbekistanskaya street 98/A,

100011 TASHKENT

Uzbekistan

طرق التواصل

الهاتف: +998-71/230 9042

البريد الإلكتروني:uzb@the-afc.com

فاكس: +998-71/230 9051

التنظيم

الرئيس

عبد السلام عزيزوف

نائب الرئيس الأول

رافشان إيرماتوف

نائب الرئيس

Odil AKHMEDOV

الأمين العام

افاز ماكسوموف

أمين الصندوق

Gayratjon KHAMRAKULOV

المسؤول الإعلامي

دافرون فايزيف

المدير الفني

Guy KIALA

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Timur KAPADZE

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Vladimir PANOV

رئيس لجنة الحكام

Babur KHAIDAROV

رئيس/مدير قسم الحكام

عزيز كوتشكاروف

منسّق الحكام

Vladislav TSEYTLIN

تصنيف أوزبكستان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أوزبكستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أوزبكستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

China's Wei Shihao (L) fights for the ball with Indonesia's Nathan Tjoe-A-On during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between China and Indonesia at Qingdao, in eastern China's Shandong province on October 15, 2024. (Photo by AFP) / China OUT (Photo by -/AFP via Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ نوفمبر ٢٠٢٤
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 24: A view of the new floodlights at Dustlik Stadium, Tashkent, completing Phase 3 of the national training centre upgrades. With the assistance of FIFA Forward funding, the UFA were able to provide an.international-standard facility that will support all areas of football in Uzbekistan and promote football at a national and regional level. (Photo by FIFA)
المنظمة
مجتمع كرة القدم في أوزبكستان سيستفيد من مجمع ملعب دوستليك المحدث
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 06: Observer programme at the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 on October 06, 2024 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Talgat Gimrano/FIFA)
كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™
الفلبين تستعد على قدم وساق لاستضافة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
LILONGWE, MALAWI - JUN 12: Kamola Usmanova poses for pictures during a photoshoot in the FFWC 2024 activities (Photo by Gimranov Talgat - FIFA)
كرة القدم للسيدات
مدربة كرة الصالات الأوزبكية كامولا عثمانوفا: "اللعب في بطولة عالمية هو حلم كل رياضي"
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 06: FIFA President Gianni Infantino arrives alongside Prime Minister of Uzbekistan Abdulla Aripov (L) and Minister of Sports of the Republic of Uzbekistan Adkham Ikramov prior to the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 Final between Brazil and Argentina at Humo Arena on October 06, 2024 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Talgat Gimrano/FIFA)
الرئيس
الرئيس إنفانتينو يهنئ أوزبكستان على استضافة كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™
٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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