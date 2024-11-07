اتحاد أوزبكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ufa.uz
العنوان
Uzbekistanskaya street 98/A,
100011 TASHKENT
Uzbekistan
طرق التواصل
الهاتف: +998-71/230 9042
البريد الإلكتروني:uzb@the-afc.com
فاكس: +998-71/230 9051
التنظيم
الرئيس
عبد السلام عزيزوف
نائب الرئيس الأول
رافشان إيرماتوف
نائب الرئيس
Odil AKHMEDOV
الأمين العام
افاز ماكسوموف
أمين الصندوق
Gayratjon KHAMRAKULOV
المسؤول الإعلامي
دافرون فايزيف
المدير الفني
Guy KIALA
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Timur KAPADZE
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Vladimir PANOV
رئيس لجنة الحكام
Babur KHAIDAROV
رئيس/مدير قسم الحكام
عزيز كوتشكاروف
منسّق الحكام
Vladislav TSEYTLIN
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