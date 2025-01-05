اتحاد تايلند لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fathailand.org
العنوان
286 Ramkhamhaeng Road,
Hua Mak,
Bang Kapi,
10240 Bangkok
Thailand
طرق التواصل
الهاتف: +66/2011 7177 80
البريد الإلكتروني:secretariat@fathailand.org
فاكس: +66/2065 1561
التنظيم
الرئيس
Nualphan LAMSAM
نائب الرئيس
Chanvit PHALAJIVIN
Pa-Vin BHIROMBHAKDI
Wiluck LOHTONG
أديساك بنجاسريوان
أنوب سينجوثونج
الأمين العام
Kitibodee PRAVITRA
مدير الوسائط والاتصالات
أمني نيمانو
المدير الفني
Songyos KLINSRISUK
مدرب وطني لفريق الرجال
Masatada ISHII
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
فوتوشي أيكيدا
رئيس لجنة الحكام
Pol POOLSAWAT
منسّق الحكام
Sivakorn PU-UDOM
منسق المباريات داخل الصالات
أديساك بنجاسريوان
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