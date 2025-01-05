FIFA.com

اتحاد تايلند لكرة القدم

اتحاد تايلند لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fathailand.org

العنوان

286 Ramkhamhaeng Road,

Hua Mak,

Bang Kapi,

10240 Bangkok

Thailand

طرق التواصل

الهاتف: +66/2011 7177 80

البريد الإلكتروني:secretariat@fathailand.org

فاكس: +66/2065 1561

التنظيم

الرئيس

Nualphan LAMSAM

نائب الرئيس

Chanvit PHALAJIVIN

Pa-Vin BHIROMBHAKDI

Wiluck LOHTONG

أديساك بنجاسريوان

أنوب سينجوثونج

الأمين العام

Kitibodee PRAVITRA

مدير الوسائط والاتصالات

أمني نيمانو

المدير الفني

Songyos KLINSRISUK

مدرب وطني لفريق الرجال

Masatada ISHII

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

فوتوشي أيكيدا

رئيس لجنة الحكام

Pol POOLSAWAT

منسّق الحكام

Sivakorn PU-UDOM

منسق المباريات داخل الصالات

أديساك بنجاسريوان

تصنيف تايلندا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد تايلند لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تايلند لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Cambodia v Malaysia, National Olympic Stadium, Phnom Penh, 2024 ASEAN Championship
برنامج FIFA Forward
برنامج FIFA Forward يدعم جنوب شرق آسيا للمساعدة في إطلاق الجيل القادم في كمبوديا
٥ يناير ٢٠٢٥
ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 06: Players of Brazil celebrate victory with the trophy following the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 Final between Brazil and Argentina at Humo Arena on October 06, 2024 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
البرازيل تعزز صدارتها لترتيب الرجال بعد فوزها بكأس العالم لكرة الصالات FIFA™ – وخمسة منتخبات جديدة تنضم إلى تصنيف السيدات
١١ أكتوبر ٢٠٢٤
FIFAe World Cup™ featuring eFootball™
المنظمة
KONAMI وFIFA يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الرياضة الإلكترونية
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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