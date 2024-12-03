اتحاد كوريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.kfa.or.kr
العنوان
KFA House,
46,
Gyeonghuigung-gil,
Jongno-gu,
03175 SEOUL
Korea Republic
طرق التواصل
الهاتف: +82-2/2002 0721
البريد الإلكتروني:kfainfo@kfa.or.kr
التنظيم
الرئيس
تشونغ مونغ جيو
نائب الرئيس الأول
KIM Jeongbae
نائب الرئيس
CHANG Woeryong
HA Seokju
HAHN Junehea
LEE Seokjae
WON Young-Shin
تشوي يونغيل
الأمين العام
تشون هانجين
أمين الصندوق
BAEK Donghyun
مدير الوسائط والاتصالات
CHUNG Kayeon
المدير الفني
LEE Limsaeng
مدرب المنتخب الوطني للرجال
HONG Myungbo
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
SHIN Sang-Woo
رئيس لجنة الحكام
LEE Jungmin
Head/Director of the Referees Department
PARK Yong Soo
منسق الحكّام
HAN Younghun
منسق كرة الصالات
MUN Chaehyeun
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