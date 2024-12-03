FIFA.com

اتحاد كوريا لكرة القدم

اتحاد كوريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.kfa.or.kr

العنوان

KFA House,

46,

Gyeonghuigung-gil,

Jongno-gu,

03175 SEOUL

Korea Republic

طرق التواصل

الهاتف: +82-2/2002 0721

البريد الإلكتروني:kfainfo@kfa.or.kr

التنظيم

الرئيس

تشونغ مونغ جيو

نائب الرئيس الأول

KIM Jeongbae

نائب الرئيس

CHANG Woeryong

HA Seokju

HAHN Junehea

LEE Seokjae

WON Young-Shin

تشوي يونغيل

الأمين العام

تشون هانجين

أمين الصندوق

BAEK Donghyun

مدير الوسائط والاتصالات

CHUNG Kayeon

المدير الفني

LEE Limsaeng

مدرب المنتخب الوطني للرجال

HONG Myungbo

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

SHIN Sang-Woo

رئيس لجنة الحكام

LEE Jungmin

Head/Director of the Referees Department

PARK Yong Soo

منسق الحكّام

HAN Younghun

منسق كرة الصالات

MUN Chaehyeun

تصنيف جمهورية كوريا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد كوريا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كوريا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
SEOUL, KOREA REPUBLIC - OCTOBER 30: FIFA President Gianni Infantino at the AFC Conference 2024 on October 30 2024 in Seoul, Korea Republic. (Photo by FIFA)
الرئيس
إنفانتينو: "بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ ستلعب دوراً رئيسياً في تطوير كرة القدم بالقارة الآسيوية "
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
SEOUL, KOREA REPUBLIC - OCTOBER 29: FIFA President Gianni Infantino is presented with the AFC Diamond of Asia Award at the AFC Annual Awards Seoul 2023 on October 29 2024 in Seoul, Korea Republic. (Photo provided by AFC)
الرئيس
"أشعر بالفخر والاعتزاز": رئيس FIFA يتسلم ماسة آسيا في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
SEOUL, KOREA REPUBLIC - OCTOBER 29: FIFA President Gianni Infantino and Executive Chair Hyundai Motor Group Euisun Chung during a visit to Hyundai Motor Group on October 29 2024 in Seoul, Korea Republic. (Photo by FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يُشيد بـ"المساهمة الهائلة" لمجموعة Hyundai في تطوير كرة القدم حول العالم
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
SEOUL, KOREA REPUBLIC - OCTOBER 21: FIFA President Gianni Infantino meets with Korean Football asociation president Chung Mong-gyu during his visit to KFA House on October 28 2024 in Seoul, Korea Republic. (Photo by FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: كوريا الجنوبية نموذج يُحتذى به
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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