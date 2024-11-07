FIFA.com

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد الصيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fa.org.cn

العنوان

Easton Centre Tower A (15F),

18 Guangqu Road,

Chaoyang District,

100022 BEIJING

China PR

طرق التواصل

الهاتف: +86-10/5929 1037

البريد الإلكتروني:info@thecfa.cn

فاكس: +86-10/5929 1008

التنظيم

الرئيس

SONG Kai

نائب الرئيس

SUN Wen

XU Jiren

YANG Xu

YUAN Yongqing

الأمين العام

YUAN Yongqing

مدرب وطني لفريق الرجال

برانكو إيفانكوفيتش

مدرب وطني لفريق السيدات

Ante MILICIC

Chairperson of the Referees Committee

SUN Baojie

رئيس/مدير قسم الحكام

CUI Enlei

منسق الحكّام

MAO Heming

تصنيف الصين
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الصيني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الصيني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

China's Wei Shihao (L) fights for the ball with Indonesia's Nathan Tjoe-A-On during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between China and Indonesia at Qingdao, in eastern China's Shandong province on October 15, 2024. (Photo by AFP) / China OUT (Photo by -/AFP via Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ نوفمبر ٢٠٢٤
SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 31: FIFA President Gianni Infantino and Chinese Football Association President Song Kai during a meeting with the Chinese Football Association on October 31 2024 in Shanghai, China. (Photo by FIFA)
الرئيس
إنفانتينو يؤكد على تعاون FIFA مع الصين لتطوير كرة قدم الشباب في البلاد
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 30: FIFA President Gianni Infantino and Hisense Group Chairman Jia Shaoqianduring the FIFA Club World Cup 2025 Hisense Partnership Announcement on October 30 2024 in Shanghai, China. (Photo by FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يشكر شركة Hisense ويشيد بعصر جديد لكرة القدم للأندية
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
Hisense | FIFA Club World Cup™
تجاري
Hisense شريكاً جديداً لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
QUITO, ECUADOR - SEPTEMBER 10: Moises Caicedo of Ecuador competes for the ball against Sergio Peña of Peru during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Ecuador and Peru at Rodrigo Paz Delgado Stadium on September 10, 2024 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
Cookie Settings