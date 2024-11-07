الاتحاد الصيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fa.org.cn
العنوان
Easton Centre Tower A (15F),
18 Guangqu Road,
Chaoyang District,
100022 BEIJING
China PR
طرق التواصل
الهاتف: +86-10/5929 1037
البريد الإلكتروني:info@thecfa.cn
فاكس: +86-10/5929 1008
التنظيم
الرئيس
SONG Kai
نائب الرئيس
SUN Wen
XU Jiren
YANG Xu
YUAN Yongqing
الأمين العام
YUAN Yongqing
مدرب وطني لفريق الرجال
برانكو إيفانكوفيتش
مدرب وطني لفريق السيدات
Ante MILICIC
Chairperson of the Referees Committee
SUN Baojie
رئيس/مدير قسم الحكام
CUI Enlei
منسق الحكّام
MAO Heming
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